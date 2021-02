Zambrotta infiamma Inter – Juve: “Solo una ha la mentalità vincente oggi…”

Zambrotta infiamma Inter – Juve. L’ex terzino bianconero, intervistato a ‘La Gazzetta dello Sport’ si è espresso in merito alla gara di questa sera. L’andata di queste semifinali di Coppa Italia sarà uno snodo fondamentale per la squadra di Andrea Pirlo, desiderosa di rifarsi dopo la scottante debacle di qualche settimana fa.

Zambrotta ha parlato così del match di San Siro che attende nerazzurri e bianconeri: “Secondo me la Juve arriva in salute. In fin dei conti è solo a -5 dall’Inter in campionato e ha comunque una gara da recuperare. In più ha conquistato la Supercoppa, che è stato il primo trofeo di Pirlo, e vincere aiuta a vincere. Quello che hanno in più rispetto alla squadra di Conte? La mentalità vincente. I nerazzurri ci stanno provando ma a oggi solamente la Juve ce l’ha e per questo riesce ad acquisire maggiore sicurezza anche quando le cose non vanno”.

Parole di Zambrotta molto sagge e che talvolta si preferisce non dire, soprattutto all’interno di una buona fetta del tifo juventino. Un profilo come il suo, da vincente di scudetti e soprattutto di un mondiale, conosce a menadito la ricetta per costruire una squadra vincente, forte. La Juventus questa peculiarità sta dimostrando di non perderla ma certo è che questo febbraio, a partire da stasera, ci dirà molto se non tutto, anche in questo senso.