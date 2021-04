Serie A, giustizia sommaria da far west

C’è una serie TV western scalcinata chiamata Serie A-TIM.

Ha tutti gli stereotipi del west: saloon, bordello, sceriffo corrotto, bande rivali, paesanotti, il vecchietto con la pipa, il pistolero dagli occhi di ghiaccio, i duelli al sole, le rapine al treno e la solita surreale giustizia sommaria da far west.

La Serie inizia con una Legge firmata da tutti, per sopravvivere ad un’epidemia che ha portato al tracollo economico.

1° episodio: La Banda dei Borbones, che ha appena asfaltato la gang Preziosi falcidiata dall’epidemia, infrange la Legge e non si presenta alla sfida con la banda dei Piemontesi. Il pittoresco boss borbones manda una marea di telegrammi al medico di quartiere “Dai su, firmami questo pezzo di carta, così ho la scusa per ritirarmi!”. A quel punto lo Sceriffo punisce i borbones per aver infranto la Legge ma -colpo di scena!- arriva il Giudice (che non ha poteri per annullare la punizione) e dice: Macchè! I borbones hanno agito bene, fessi gli altri!

2° episodio: Le altre bande continuano (in modo ingenuo) a rispettare la Legge ma la Banda dei Lotitos, col suo capo spregiudicato, trucca le carte dei medici e si presenta ad alcuni sfide con dei membri contagiati. La Legge prevede la cacciata dalla Serie A-TIM ma -colpo di scena!- lo Sceriffo stavolta dice: “Dovrei cacciarvi, ma mi dai un quarto di dollaro e ci pensi su per 7 mesi, non 8 se no dovresti abbandonare lo scranno del Consiglio cittadino!”

3° episodio: I Borbones, grazie alla connivenza dei medici di quartiere, impediscono a molti membri della banda degli Empolesi di sfidarli solo perché -anche se negativi- 10 giorni prima avevano viaggiato in una diligenza con un positivo. E’ una regola che se venisse sempre applicata decimerebbe tutte le bande, Borbones compresi. Ma non succede un cazzo e i borbones coi loro medici di quartiere si confermano i più fuorilegge di tutti.

4° episodio: Due temibili bounty killer, lo Zingaro e Voodoo Man, si sfidano in un duello selvaggio, fuori dalle regole, con insulti e scontri corpo a corpo. Dovrebbe essere banditi per molte puntate e invece -colpo di scena!- non se ne fa nulla! Lo Sceriffo resta muto e il gazzettinl del Paese titola “Ma sì, dai, grande show, basta parlarne!”. Alla fine dell’episodio il capo dei Cinesi mostra il dito medio al Boss dei Piemontesi -e qui parte un flashback del tradimento di qualche anno prima- e poi va a dire a tutti: “I Piemontesi dovrebbero vergognarsi ed essere più educati”.

5° episodio: La giustizia sommaria continua in modo surreale: la banda dei Vaqueros usa lo stesso trucco dei Borbones e non si presenta a due sfide grazie al medico di turno pur avendo meno di 10 contagiati -come prevede la Legge-. Lo Sceriffo a questo punto manco non li punisce e dice: “Bravi Vaqueros, siete stati furbastri, tanto ormai ognuno fa il cazzo che gli pare. E’ andata così, tutto al bordello nel Saloon”.

6° episodio: La banda dei cinesi (che non paga i suoi mercenari da mesi e dovrebbe essere penalizzata dallo Sceriffo che però se ne fotte un po’ di tutto) domina la Serie e il medico del suo quartiere dice che una sfida non si deve disputare, per quattro contagiati. Lo sceriffo a quel punto ormai è muto, anzi ufficializza il rinvio.

7° episodio: I migliori banditi di Serie A-TIM vanno a sfidare i pistoleri di altre contee e alcuni di loro tornano positivi. I Piemontesi si ritrovano con due contagiati; il Turco e lo Sciacquatore di Bocca. Quest’ultimo ha viaggiato con altri 23 pistoleri di molte bande rivali: secondo le regole dei Borbones (applicata agli Empolesi) nessuno dei 23 potrebbe duellare per 10 giorni e dovrebbe essere isolato, ma (avrete già capito) a nessuno importa. Non è un buco di sceneggiatura: non solo la Legge è andata a puttane ma qualsiasi altra regola viene applicata o meno a seconda degli episodi.

8° Episodio: Finalmente ha luogo la sfida Piemontesi-Borbones. La cosa INCREDIBILE di tutta la Serie è che la sfida -da regolamento- non avrebbe dovuto giocarsi DOPO la stessa battaglia in casa Borbones e invece è stata rinviata per così tanto tempo che si arriva all’opposto simmetrico: i Borbones non si erano presentati per DUE pistoleri contagiati, 6 mesi dopo i Piemontesi la giocano con DUE dei loro contagiati.

9° Episodio: Alla fine di tutta questa Serie – davvero poco credibile con una surreale giustizia sommaria comica- l’unico a pagare per tutti è il simpatico vecchietto dei Piemontesi. Proprio così! Si viene a scoprire che quattro mesi prima aveva bestemmiato ed era stato graziato ma, nel più clamoroso dei colpin di scena, lo Sceriffo stavolta tira fuori le palle e punisce il povero vecchietto.

Episodio Bonus: Per i Piemontesi i guai non sono finiti: proprio loro, che come fessi hanno sempre rispettato la Legge sull’epidemia giocando le gare più importanti senza tanti pistoleri contagiati, rischiano la punizione più grande di tutti. La cosa incredibile è che la Punizione, di cui si parla in tutti gli episodi stagionali NON riguarda un loro pistolero ma El Pistolero uruguagio, Luise Suarez, che -colpo di scena!- MANCO GIOCA CON I PIEMONTESI!

La recensione del Giornale del Paese è entusiasta: la stagione più bella di sempre, o almeno del decennio.