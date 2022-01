Vlahovic, la Juve c’è (e fa quello che dice)

Dopo una giornata fra visite mediche, autografi, saluti con i nuovi compagni, ecco l’ufficialità per Dusan Vlahovic alla Juventus: il comunicato ufficiale conferma in sostanza quanto era circolato nei giorni scorsi, anche se il costo è lievitata a 70 milioni più 10 di bonus (che però non parrebbero “facili”); 11,6 milioni le commissioni degli agenti.

Il calciatore serbo sarà legato al Club bianconero da un contratto di 4 anni e mezzo e pertanto il suo impatto a bilancio relativamente al cartellino sarà di circa 20 milioni, includendo nel costo complessivo anche i bonus e le commissioni agli agenti; come sempre, il comunicato nulla dice sul compenso, che però è stato rivelato in 7 milioni netti annui. Pertanto possiamo riassumere il tutto dicendo che il nuovo centravanti della Juventus peserà a bilancio per circa 35 milioni annui: meno della metà di CR7 e il 75% in più di Morata, giusto per fare due paragoni.

Si è letto molto, nei giorni convulsi che hanno portato quella che pareva essere una delle tante voci di mercato ad essere un’indiscrezione più solida ad infine una conferma definitiva: molti tifosi sono rimasti stupiti, molti osservatori anche, taluni si sono anche lasciati andare a considerazioni che ci paiono totalmente fuori luogo, prevedendo, come spesso capita, disgrazie finanziarie per il fatto di aver assistito– oggettivamente – a un grosso investimento dal parte del Club bianconero in un momento in cui la qualificazione in Champions è in dubbio.

Il punto vero che ci pare però da rimarcare è un altro, proviamo a svilupparlo:

-è vero che Maurizio Arrivabene, parlando spesso e volentieri da un mese a questa parte, aveva puntualizzato sempre nella direzione di un management compatto nel ricercare il riequilibrio di un Conto Economico molto provato dai forti investimenti negli ultimi anni e dall’impatto devastante della pandemia;

-è vero anche che alla base del nuovo aumento di capitale di 400 milioni, conclusosi solo il mese scorso, c’era l’idea di una forte attenzione agli aspetti di riorganizzazione e di gestione diciamo “difensiva” di una situazione non certo facile.

Ma i documenti andrebbero letti tutti, interamente, e non deve sfuggire il fatto che il Piano Industriale della Juventus per il periodo 2019-24, che ovviamente ha dovuto essere ricalibrato, contiene anche c’è un chiaro e forte riferimento al “mantenimento della competitività sportiva”; come dice proprio la Nota Informativa dell’aumento di capitale dello scorso novembre, questo obiettivo deve attuarsi tramite

“Campagne Trasferimenti caratterizzate da un’attenta e disciplinata gestione delle operazioni di investimento e disinvestimento, con l’obiettivo di mantenere un adeguato livello qualitativo della rosa della Prima Squadra e garantirne nel tempo il necessario ricambio generazionale”.

E quale operazione potrebbe essere più aderente a questa logica se non l’acquisto di un ragazzo di 22 anni, fra i calciatori che hanno segnato di più nel corso dell’anno solare 2021, con delle potenzialità enormi ancora da sviluppare e capace (almeno in teoria, lo speriamo tutti) di cambiare l’inerzia di una squadra che troppo lentamente sta arrivando a risultati in grado di dare maggiori certezze?

Ovviamente, il fatto di aver potuto mettere a segno questo colpo è dovuto ad una “congiuntura” favorevole nei due Club, che sapevano che vi era una finestra di opportunità molto limitata nel tempo da cogliere, e alla ferrea volontà del ragazzo: ma non si comprende quando la Juventus avrebbe dato mostra di non voler perseguire, pur nelle difficoltà, i propri obiettivi di sviluppo a medio termine, quando avrebbe dato l’idea di voler smobilitare, quando di non voler perseguire l’idea di stare fra gli 8-10 Top Club europei, di non poter cogliere opportunità se si presentavano.



E men che meno si comprendono le critiche per le quali la Juventus addirittura avrebbe fatto cose diverse da quelle comunicate al mercato o, incredibile a dirsi, non dovrebbe per questo rimanere quotata nel mercato borsistico: come se gli operatori di Borsa non fossero in grado di valutare da sé le prospettive che questo acquisto apre (ed infatti by the way, il titolo non ha certo ascoltato questi profeti di sventura e, almeno su questa notizia, ha fatto vedere un incremento delle quotazione dell’11 per cento nei 5 giorni precedenti l’annuncio).

Quindi, riassumendo: la Juve c’è, non smobilita, cerca di ringiovanire la rosa, di fare investimenti mirati, di alleggerire il monte ingaggi pur mantenendosi competitiva, di riequilibrare il Conto Economico. Non fallisce, gli azionisti ci credono e continueranno a farlo nei prossimi anni.

Purtroppo non vi è certrezza, nel calcio più che mai, che gli obiettivi saranno raggiunti, ma dobbiamo avere fiducia, la Juve c’è ancora e mostra la sua forza quando meno te lo aspetti!