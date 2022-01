La solita narrativa sull’arrivo di Vlahovic alla Juventus

Vlahovic Juventus, un binomio questo che ha generato più di qualche strano subbuglio all’interno del panorama calcistico italiano. Dai tifosi delle squadre “avverse” alla Juve, passando per noti conduttori e opinionisti, finendo per una certa parte del giornalismo sportivo ‘mainstream’. Intorno a questa spettacolare operazione di calciomercato, resa ancor più spettacolare visto che si tratta della finestra invernale e non di quella estiva, si è costruito e si continua a costruire la solita macchina del fango alla quale siamo comunque abituati da sempre.

In principio si è cercato di stigmatizzare la notizia con la speranza di smorzarla sul nascere. Spegnere qualsiasi flebile “hype” circa la possibilità di vedere Dusan Vlahovic alla Juventus. L’attaccante serbo, attuale capocannoniere della Serie A, spariglia decisamente le carte in tavola. Non per la lotta scudetto sia chiaro, ma per la lotta con Napoli, Milan, Atalanta e le due romane, questo certamente sì. Insomma, un trasferimento alquanto indigesto per i due terzi dell’Italia pallonara.

In questo incipit della narrazione, si parte inevitabilmente dalla non fattibilità dell’operazione Vlahovic. “Puo’ la Juventus permettersi un esborso economico pur essendo fortemente indebitata?” oppure “Come fa il club bianconero a permettersi ben 20 milioni tra commissioni agli agenti e costi accessori? Trattativa impossibile! Una notizia campata per aria, vi stanno facendo passare questa news per buona ma è una bufala”. Così si è espresso in toni tutt’altro che estasiati un noto cronista sportivo in TV, che si è preso i meriti per la veridicità di Sarri alla Juve ma che poi null’altro ha saputo dire con certezza sulla squadra bianconera da un decennio a questa parte.

La macchina del fango pero’, come noi juventini conosciamo molto bene, è atta essenzialmente a fare una cosa: demonizzare la Juve. Creare questo “demone”, una piovra pronta ad accaparrarsi tutto e tutti più per foga che per necessità. Una sorta di mostro che cannibalizza media e calciatori delle avversarie della stessa lega. La Juventus nell’operazione Vlahovic non è stata premiata per aver immesso nel nostro sistema calcio del denaro liquido – e quanto denaro! – bensì è stata attaccata, messa con le spalle contro il muro (un po’ come ha fatto la stessa Juventus con la Fiorentina da ottobre a oggi per intenderci).

Ulteriore step nella narrativa di questa ultima settimana è quello riguardo alla “metodologia” di pagamento. Appurato anche da Sky che Vlahovic alla Juve era cosa reale, concreta, tangibile e non una ’boutade’ come qualcuno si era affrettato a definirla pochi giorni addietro, allora ecco lì che sì è assistito al “teatro nel teatro”: “La Juve vuole impostare la trattativa come fatto per Chiesa e Locatelli. non hanno soldi a sufficienza per coprire i 70 milioni richiesti dalla Fiorentina o al massimo possono pagarlo in 5 anni ma Commisso non vuole”. Dunque, gli stessi personaggi e le stesse testate che fino a poco prima ci avevano assicurato che la notizia fosse una bufala mediatica, in 48 ore hanno cambiato il tiro, correggendolo un po’ per rientrare nella loro narrazione, appunto. Per non perdere di credibilità si potrebbe pensare.

Uno spettacolo nello spettacolo che poi si è arricchito di una nota colorita. Una ciliegina su questa succulenta torta ed ecco che, per accontentare la piazza di Firenze che male sta digerendo questo trasferimento, appare in TV a ‘Sportitalia’ il ds della Fiorentina Pradé: “Vogliamo soldi. Tanti maledetti e subito e li vogliamo senza dilazioni di pagamento strani”. In toni quasi funerei si è palesata quella che è la vera e propria “macchina del fango”: far passare Vlahovic per il “villain” della situazione. Lui, così ingrato alla piazza viola, che vuole scappare via dai rivali di sempre della Juventus.

“Noi abbiamo ascoltato offerte inglesi ma il ragazzo non ne vuole sapere. Lui e il suo entourage si stanno comportando male, hanno una squadra dietro ma non ce lo dicono”. Così ha tuonato qualche settimana fa Joe Barone. Un effetto che Commisso ha sortito con successo in precedenza anche con Chiesa e che a Napoli hanno fatto con Higuain.

Si tratta di ammorbidire i tifosi, di gettare acqua sul fuoco di un ambiente mai tanto caldo come quello di questi giorni. Un ambiente che ci ha messo pochissimo ad infangare Vlahovic, ad andarci giù pesante. Una piazza che si è espressa in tutto il suo becerume con epiteti razzisti e minacciosi che, tra l’altro, non sono mai stati demonizzati da nessuno a Firenze, tantomeno dal sindaco della città Nardella. Ed ecco, proprio con lui che si chiude il cerchio narrativo della ‘querelle’ Vlahovic alla Juventus: “Il ragazzo ha violato la quarantena, non poteva uscire da Firenze, che atto vergognoso”. Ed ecco giù che i soliti noti ci mettono il carico: “+++ECCO PERCHE’ VLAHOVIC RISCHIA LA DENUNCIA+++” e altri titoli poco giornalistici ma molto “acchiappaclic”.

Se confermata, la notizia che #Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente #Firenze è gravissima. Un campione dello sport che si comporta così! Che delusione. #covid #quarantena — Dario Nardella (@DarioNardella) January 28, 2022

Ed ecco infine, l’antagonista di tutta questa vicenda. Antagonista che è sempre lo stesso, la Juventus. Cosa fa il club bianconero in questi casi? Nulla! Un po’ per non dar importanza a testate giornalistiche di non elevatissimo rango, un po’ per dare un “contentino” a coloro che in cuor loro sono contenti ma non possono darlo a vedere. Commisso, che con i soldi di Chiesa e Vlahovic ci si è ripagato per intero l’investimento nell’acquisizione della Fiorentina, gongola sotto i baffi ma non puo’ dimostralo. La Juventus, al contrario, ride e gongola davanti al mondo intero. Ancora una volta.