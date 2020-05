La traccia della Germania

La traiettoria del pallone si mette in viaggio dalla Germania. Salvo rinvii di questi tempi non improbabili, siamo giunti al giorno dell’incontro tra la Federazione italiana ed il Comitato tecnico scientifico: l’oggetto è il protocollo medico-scientifico che di fatto dirà al calcio se/quando ripartire.

Il governo tedesco dice Sì alla Bundesliga: sarà possibile scendere in campo dalla seconda metà di Maggio e, a seconda delle tempistiche di base richieste dalle società, sarà scelto il weekend del riavvio dal 15/5 in avanti. Il protocollo di sicurezza è già stato accettato e condiviso, la stagione 2019-20 dovrebbe vedere la fine entro il mese di Giugno. Dettagli: poco prima che Angela Merkel s’accordasse con gli Stati federati, l’Aue della seconda divisione annunciava un caso positivo e spediva tutto lo staff in quarantena.

La Spagna sorride alle notizie via Germania ed attende la propria nuova normalità: il presidente della Liga spinge apertamente per il ritorno del calcio, i top club Real e Barcellona danno l’esempio ed hanno già effettuato test medici e tamponi. La Premier League, invece, prende tempo e fa slittare gli allenamenti inizialmente in programma per l’11 Maggio; nella migliore delle ipotesi, i centri sportivi inglesi saranno calpestati non prima del 18/5. La Turchia fa rima con la Germania: gli allenamenti sono in corso già da lunedì scorso ed il campionato tornerà ufficialmente a vivere il 12 Giugno.

Concludiamo con l’offesa e maltrattata Cina, dove il governo non si esprime sul calcio benché le formazioni si preparino sul campo da ormai un mese e mezzo: i Cannavaro dicono che il campionato potrebbe ripartire soltanto a Luglio. Con calma.