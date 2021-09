TopTweets Spezia-Juve 2-3 #JvtbLive

1 – Delinquent Duo

Cosa devo aspettarmi dal binario di sinistra De Sciglio – Rabiot? #jvtblive — Alex Campanelli (@Campanelli11) September 22, 2021

2 – RTS

Preoccuparsi della Spezia e non essere su Dune: chi lo avrebbe mai immaginato #speziajuventus #jvtblive — Bardo1962 (@bardo1962) September 21, 2021

3 – 9/11

4 – Bastoni > Nilton Santos

5 – Lontano dagli occhi

A me la Juve non sta dispiacendo. Forse perché non sto vedendo la partita, non so #SpeziaJuve #jvtblive — roberto grossi (@ninersmessimale) September 22, 2021

6 – Rabiokic

7 – John il bianconero

Altro che all or nothing, la serie sulla Juve doveva essere The Mentalist. #jvtblive — Giuseppe Zangari (@GiuseppeZangar1) September 22, 2021

8 – Carta igienica

9 – 10 e lode

È finita che durante ogni partita fumo come Sarri, bevo come Pirlo e sbrocco come Allegri! Sti tre hanno insegnato più a me che a quelli in campo!!! #SpeziaJuve #jvtblive — LaPetrina (@Piera_smile) September 22, 2021

10 – Ahia

11 – Urgenze

Se ci sbrighiamo con ‘sta legge sull’eutanasia, grazie #jvtblive #SpeziaJuve — Valeria Arena (@valeriarena) September 22, 2021

12 – AR77

Allegri punta tutto su Chiesa. Io punto su Rabiot.

Ma non vi dico quale arma.#jvtblive — io | ufficiale (@ioufficiale) September 22, 2021

13 – Legalize

Ogni partita della Juve è un incentivo a firmare il referendum sulla cannabis#jvtblive #speziajuve — Andrea Ferretti (@ferrettiand) September 22, 2021

14 – Sempre e comunque

15 – Shiva

Il portiere sta parando anche le mie madonne #jvtblive — Giulia (@fuoridisenno) September 22, 2021

16 – Scappa ragazzo

Definitivamente. Chiesa NON è da Juve.

Con un po di fortuna lo sbolognamo a qualche squadraccia come Il Real Madrid o il City.#SpeziaJuve#jvtblive#Allegriout — gioral (@gioral66) September 22, 2021

17 – Verrou

adesso li mette tutti sulla linea della porta #jvtblive — Edo (@7ED7) September 22, 2021

18 – Upgrade

Ora i bidoni non sono al posto del cuore ma direttamente in campo. #jvtblive #SpeziaJuve — Rigagnolo (@Rigagnolo) September 22, 2021

19 – Oxford

Ho stretto così tanto il culo sulla parata di Scesny che ho risucchiato il cuscino del divano #jvtblive — Marco Massini (@mamassin) September 22, 2021

20 – The winner is…