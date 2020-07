TopTweets Sassuolo-Juve 3-3 #JvtbLive

Non so se vedere la partita stasera. In fondo:

1. L'arbitro è un grande tifoso della Juve (o è in ogni caso favorevole alla Juve)

2. Il Sassuolo si scansa

3. Berardi gioca male o finge di infortunarsi al 22' perché così l'anno prossimo lo compriamo…#SassuoloJuve #jvtblive

— Fabio Terrasi (@fax_79) July 15, 2020