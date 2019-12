TopTweets Sampdoria-Juve 1-2 #JvtbLive

— io | official (@ioufficiale) December 18, 2019

Matuidi si trova sempre in quella posizione particolare e precisa per cui pensi a voce alta “Pogba lo faceva” e quello accanto ti risponde “anche mi’ nonna”. #jvtblive

Sto guidando e non mi prende la radio. Ho capito che abbiamo segnato perché quello della macchina davanti ha inchiodato, è sceso e ci siamo abbracciati. #jvtblive

Si trasforma in un razzo missile E la scapoccia come un fenomeno È Ronaldo, segna e vaaaaa #jvtblive

Fine primo tempo di #SampJuve , risultato parziale, 1-2. Migliore in campo #AlexSandro , autore di ben tre assist 😂😂😂 #jvtblive

Matuidi ha provato il gol di "spalletta" come a calcio tedesco #jvtblive

Ma veramente Pipa si sta lamentando della sostituzione con Perin che doveva andare via a luglio, 4º portiere dietro a Pinsoglio, se si fanno male tutti e tre mettono il portiere del Best Western di via Nizza?#jvtblive

— io | official (@ioufficiale) December 18, 2019