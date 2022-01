TopTweets Roma-Juve 3-4 #Jvtblive

Non rispondo agli juventini eccitati perché il loro rigoretto graziato lo hanno avuto anche oggi. Questi eccitati tifano Juve, e non – che ne so – inter, o milan, perché un interista, o un milanista, non va fiero del rigoretto graziato. Uno juventino si, ci gode. Contento lui.

— Luca Telese (@lucatelese) January 9, 2022