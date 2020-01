TopTweets Roma-Juve 1-2 #JvtbLive

1 – Throwback sunday

A me sta partita mette l’ansia dalle elementari #jvtblive — ste' (@Palpica79) January 12, 2020

2 – Perplessità

Ci ha messo di meno la Juve a segnare che io a capire quale delle due squadre siamo.#RomaJuve #jvtblive — Toccoditacco (@Toccoditacco10) January 12, 2020

3 – Bis

4 – Pro gamer

Di solito stiamo due a zero per la Juve dopo soli dieci minuti quando gioco contro mio figlio di sei anni ai videogame. E lui è la Juve. #jvtblive #RomaJuve — Rigagnolo (@Rigagnolo) January 12, 2020

5 – #ItsTime

Arbitro fischia la fine #jvtblive — Zio Altry (@mister_altry) January 12, 2020

6 – Pranoterapeuta

7 – Indivisibili

Io, le partite della Juve e l’ansia….un triangolo equilatero #jvtblive — Gabriele (@GabrieleVellani) January 12, 2020

8 – Amarcord

Danilo che si toglie i guanti per battere una rimessa e la mente va subito ad Aldair #jvtblive — Diego (@diego_vnxn) January 12, 2020

9 – Sorpresa!

Ho visto un cross al bacio di Matuidi. Anche Cristiano ci è rimasto e si è mangiato il gol #jvtblive — Lukami Official Unofficial (@Lukami_75) January 12, 2020

10 – Morfina?

11 – Welcome back

Stasera il VAR ha ripreso a funzionare perfettamente #jvtblive #RomaJuve — Corinna ✋🎧🎵 (@LaManona) January 12, 2020

12 – HDR chi?

l’unico tridente che conosco nella juventus è false illusioni-breve allegria-infinite smadonne #RomaJuve #jvtblive

— vale (@keepxbreathinx) January 12, 2020

13 – Cambio offensivo

Ieri sera al var c'era Bocelli, stasera hanno messo l'ispettore Derrick#RomaJuventus #jvtblive — _solo_ros_ (@_solo_ros_) January 12, 2020

14 – Infiltrato

15 – Molinaro

Il solito dannoso Alex Sandro. Non capirò mai perché venga considerato forte#jvtblive — Intenditore (@IntenditoreJuve) January 12, 2020

16 – Roma caput mundi

Sempre a dire che Milano è all'avanguardia. Intanto a Milano la VAR non funziona a Roma si!#RomaJuventus #jvtblive — Mack Futuristico (@MackFuturistico) January 13, 2020

17 – Il ragazzo è diventato un uomo

18 – Vincitore ad honorem

19 – Ne è valsa la pena

20 – The winner is… (compilation)

Mi fanno notare questo: prima del fallo da rigore e espulsione di Lautaro, c’è la spinta di Zapata a Lautaro, quindi sarebbe stato prima fallo a favore dell’Inter pic.twitter.com/RDszu8h6S2 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 12, 2020

Vedo che sul rigore su Dybala che non c’era ci stanno arrivando anche altri. Qua peraltro si vede bene: Veretout va per la sua traiettoria verso il pallone dove in mezzo non c’è Dybala;

Dybala che ha perso il pallone, gli frappone il gambone in mezzo per farsi calciare pic.twitter.com/mRckgnZuU8 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 13, 2020

Qua si apprezza ancora meglio il fallo fatto da Dybala trasformato in rigore:

ha una tecnica sua peraltro, quando mette la gamba per fare sgambetto e ricevere il colpo, già comincia a cadere, così a velocità normale sembra che cada proprio per il colpo pic.twitter.com/mpP7GRXGN4 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 13, 2020

21 – Bonus Track

Forza @Merihdemiral, ti aspettiamo in campo per le sfide che ci aspettano in futuro 💪 https://t.co/0PgcVfu2RP — Inter (@Inter) January 13, 2020

(Se vi volete male, leggete i commenti)