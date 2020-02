TopTweets Milan-Juve 1-1 Coppa Italia #JvtbLive

Juve in confusione. Non ha capito se deve fare la fila alle poste o giocare. #MilanJuve #jvtblive

Spero di incontrare Cuadrado per dargli una gomitata in faccia, a caso. Tanto, da come ho capito, per questo gesto non ci sono conseguenze.#MilanJuve #jvtblive

— Lorenzo Aloisio (@AloisioLorenzo) February 13, 2020