TopTweets Milan-Juve 0-0 #JvtbLive

Se Vlahovic vede come abbiamo attaccato stasera piuttosto va a giocare in Cina #jvtblive #MilanJuventus

Morata stasera svogliato come uno che ha cercato di farsi passare la gastroenterite da De Ligt ma non ci è riuscito #jvtblive

Avete presente quelle partitelle di allenamento in cui non devi mai tirare in porta? Ecco, la Juve stasera ha fatto quella roba lì, più o meno.

(Non che il Milan abbia fatto faticare Szczesny eh)#jvtblive

— Roberto Pavanello (@robypava) January 23, 2022