TopTweets Juventus-Milan 0-0 #JvtbLive

Io mi devo leggere bene il Regolamento del giuoco del calcio: da qualche parte deve esserci scritto che quando battiamo il calcio d’inizio, la palla deve essere passata indietro a Bonucci che fa un cross in fallo laterale… Altrimenti non si spiega #jvtblive

Bendtner avrebbe accompagnato l'infermiera bionda fuori dal campo per chiederle il numero. #jvtblive

Al Milan avete spiegato che tornava il calcio e non il wrestling? #JuveMilan

Se Rebic avesse giocato con le regole della regione Abruzzo ora sarebbe ancora in campo #jvtblive #JuveMilan #JuventusMilan

de Ligt sembra il papà che fa a braccio di ferro col bimbo e non s'impegna perché tanto vince lo stesso #jvtblive #JuveMilan

Sono tutti fermi, così Rabiot, per mantenere la supremazia va in retromarcia #jvtblive

Sarri va bene che bentancur è il migliore in campo, ma lasciarlo solo al 63°,mi sembra esagerato… #jvtblive #Juventus

Solito primo tempo inconcludente di #Sarri. Non segnare con questo #Milan in 10 dopo la follia di #Rebic è VERGOGNOSO. Peggiore in campo #CristianoRonaldo, migliore #Betancourt. #JuveMilan di #CoppaItalia e #FinoAllaFine forza #Juventus #Jvtblive #Finoallafineforzajuventus

