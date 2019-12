TopTweets Juve-Udinese 3-1 #JvtbLive

1 – La mossa

Ronaldo non tira, Higuain non tira, Dybala non tira, e tira Matuidi. E dai però #jvtblive — M P (@savethepisqua) December 15, 2019

2 – Reclutiamo adepti

3 – Equilibrio instabile

Ma che ne sapete voi, che io non posso nemmeno esultare per i gol della Juve perché ho in braccio il gatto nero portafortuna ed altrimenti si spaventa #jvtblive — Hazydavey #MiSembranoTuttiScemi (@Hazydavey_37) December 15, 2019

4 – Per cuori forti

Non sono pronta ad esultare per un tiro di Rabiot. Stiamo calmi #jvtblive — vera vitolo (@veravitolo) December 15, 2019

5 – Mela marcia

Senza Bernardeschi si riesce persino a giocare a calcio. Strano. #jvtblive #JuveUdinese — Pasquale Videtta (@pasqualevidetta) December 15, 2019

6 – Amarcord

7 – Task Force

Can-Matuidi-Rabiot e si va ad annettere san marino#jvtblive #JuveUdinese — Andrea Ferretti (@ferrettiand) December 15, 2019

8 – Fascia protetta

Sky che toglie l’inquadratura dal gol di Paulo perché sa che il porno a quest’ora in tv non va bene#jvtblive #JuveUdinese — vale (@keepxbreathinx) December 15, 2019

9 – Mission: Impossible 7

Voglio il replay di Ronaldo a driblare le colombe di John Woo come Ethan Hunt #JuveUdinese #jvtblive — Alban Musa (@ParanoidBanoid) December 15, 2019

10 – Jvtb per il sociale

Firma anche tu la petizione regala un deambulare a Stefano okaka così può stare in piedi ogni tanto. #JuveUdinese #jvtblive pic.twitter.com/0GoZAeWtfT — Gabriel (@EndlessMambre) December 15, 2019

11 – Se vedemo ar clab

12 – John Titor

#Dybala fa passaggi talmente visionari che confonde non solo gli avversari ma anche i compagni#JuveUdinese #jvtblive — Pierfilippo Addis (@pierfilosofo) December 15, 2019

13 – Cosplay

Ma i piccioni imbucati allo stadium erano Conte, Marotta ed Oriali? Gufi made in china #jvtblive #juvesassuolo — Giovanni Yabuki ⚪⚫🇮🇹 (@yabuki_jojo) December 15, 2019

14 – Mama?

Raga attenzione siamo 3 a 0 a fine primo tempo cioè is this the real Life? #jvtblive #JuveUdinese pic.twitter.com/CwrfaR0KV6 — ♥️♣️Calimë♠️♦️ (@Chiara_Calime) December 15, 2019

15 – Hacker

Paolino che si è scaricato i codici per giocare in God mode ci gasa parecchio #jvtblive — Hazydavey #MiSembranoTuttiScemi (@Hazydavey_37) December 15, 2019

16 – Ebisu

Per la prima volta in 35 anni sto ridendo come un cretino durante una partita della Signora. Champagne. #jvtblive — ScaBot (@therealscabot) December 15, 2019

17 – Operazione nostalgia

Io cerco di guardare la partita e padre parla di II guerra mondiale. Per favore fate il quarto #jvtblive #JuveUdinese — nonmichiamonati (@nonmichiamonati) December 15, 2019

18 – Sassolini

19 – Parziale

20 – The winner is…