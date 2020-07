TopTweets Juve-Sampdoria 2-0 #JvtbLive *38 edition*

1 – Intro (Estinzione)

Mi raccomando, adesso l' importante è non andare in vantaggio!#jvtblive — Michele Fusco (@mike_fusco) July 26, 2020

2 – Troppo Avanti

Bernardeschi in pachina per entrare al 60’ e spaccare la partita. #jvtblive — Sabino Lops (@Bibbi677) July 26, 2020

3 – Vodka

Io nel dubbio ho iniziato iniziato già a bere, che diciamo va bene in entrambi i casi #jvtblive — ♥️♣️Calimë♠️♦️ (@Chiara_Calime) July 26, 2020

4 – Acqua Calda e Limone

5 – RIP RMX

Ad ora la forma fisica di Cristiano Ronaldo è quella di Piero Chiambretti#jvtblive — io | official (@ioufficiale) July 26, 2020

6 – Cigni

– Se ti dessero una macchina del tempo per poter cambiare soltanto una cosa del passato, tu cosa cambieresti?

– Tornerei a settembre 2019 per tagliare subito quel fottuto codino che teneva prigioniero il vero Rabiot.#jvtblive — Francesco De Giorgi® (@F_DeGiorgi) July 26, 2020

7 – Monster

Se non puoi vincerli, accoppali. Bravo Cris. #jvtblive — Arthura 🚬💙❤️ (@hissmile13) July 26, 2020

8 – Lo Sai

Ma questi della Samp le sanno le regole?? Lo sanno che non si può tirare in porta prima di settordici passaggi?#jvtblive #JuventusSampdoria — Francis J. Underwood (@FrancisJUnder12) July 26, 2020

9 – Estate Dimmerda

Io capisco la voglia di vincere lo scudetto in agosto per detronizzare finalmente l'inter dopo vent'anni, ma così ci fate morire#jvtblive#JuveSamp — stefano (@StefCazzaniga) July 26, 2020

10 – Numero 10

Partita talmente bloccata e piatta che non so davvero cosa scrivere per farmi ritwittare da @juventibus 🙁#JuveSamp #jvtblive — Alvy Singer (@Alvy_Singer_XIV) July 26, 2020

11 – Snitch e Impicci

Stiamo evidentemente tentando di confondere gli osservatori del Lione #jvtblive — Il Mago K.K. (@Il_Mago_KK) July 26, 2020

12 – Oh 9od

Se il Dio del calcio ha il senso dell’umorismo, il gol scudetto lo fa Bernardeschi #jvtblive — Sabino Lops (@Bibbi677) July 26, 2020

13 – Cristiano

Tonelli che ne salta 3…

bah… #jvtblive — ScaBot (@therealscabot) July 26, 2020

14 – Ascensore per l’Inferno

L'inferno deve essere quel posto dove ti costringono a guardare in loop il primo tempo di #juvesamp. #jvtblive — Thousand Names (@_ThousandN) July 26, 2020

15 – Sangue di Drago

Questa Juve non si spiega con argomenti razionali, l’unica è tirare in ballo magia nera e incantesimi. #JuveSampdoria #Jvtblive — Scassandra (@Scass_andra) July 26, 2020

16 – Simba

Trascinati da Rabiot. Se qualcuno me lo avesse detto a febbraio avrei chiamato la neuro.#JuveSamp#jvtblive — La Joya (@_laJoya10) July 26, 2020

17 – Con lo Scudo e la Spada

Entrano Chiellini Rugani Demiral Barzagli Benatia Kohler Ferrara e Cannavaro, escono tutti tranne Bonucci e De Ligt #jvtblive — lorenzo pietroniro (@lorepietroniro) July 26, 2020

18 – Il Tipo

19 – Armageddon

20 – Boheme

I più famosi strumenti di tortura:

– la gabbia

– la ruota

– la gogna

– il palo

– Juve-Samp#jvtblive #juvesamp #juventussampdoria — Turborovescio (@turborovescio) July 26, 2020

21 – Saluti

22 – Street Advisor

23 – Bud Spencer

@FIGC eccolo l'algoritmo: 1 – attaccatevi al cazzo

2 – tirate forte forte

3 – tornare al passo 1#JvtbLive — Jake J. (@WalkingJJ) July 26, 2020

24 – Mammastomale

Il 2020 e' l'anno del coronavirus e del gol scudetto di Bernardeschi! #jvtblive — Paolo Rotellini (@PaoloRot) July 26, 2020

25 – Mister

Olio su tela:

La passione di Maurizio #jvtblive pic.twitter.com/fXWruyf1hK — Willy Signori (@willy_signori) July 26, 2020

26 – “Giovane” Fuoriclasse

“Di allenatori che hanno vinto sia in Europa che in Italia so che ce ne sono pochi” SARRI HA APPENA MESSO A TACERE MEZZA ITALIA.#Sarri #Jvtblive — #STRON9ER⚡️ (@TommyBelfy) July 26, 2020

27 – Fischi

Continuo a scorrere la TL ma non trovo tweet di congratulazioni del ministro @vinspadafora nei confronti dei NOVE volte Campioni d’Italia. Potete controllare per favore?#JuventusSampdoria #jvtblive #SerieA #Juve #STRON9ER — GobboSince1985 (@GobboSince1985) July 26, 2020

28 – Lo Zio

29 – Fashion Week

30 – Faccio un Casino

Cancelo che scrive a Pjanic in diretta IG 😍 #jvtblive pic.twitter.com/KNklAlxbec — Corinna ✋🎧🎵 (@LaManona) July 26, 2020

31 – Amici

32 – Spezzacuori

Perdonaci calcio italiano ma abbiamo

Ri

Ri

Ri

Ri

Ri

Ri

Ri

Ri

Ri

Vinto.

#jvtblive — Louis Winthorpe (@Winthor52778560) July 26, 2020

33 – Stavo Pensando a Te

34 – Istruzioni per l'(ill)uso

35 – Gang

Il biondo a destra non ha un fisico umano💪🤖#STRON9ER pic.twitter.com/STHfwt8dhT — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) July 26, 2020

36 – G. O. A. T.

Sta ancora pensando alla traversa e ha il dubbio atroce se giocare Cagliari e Roma per fare 6 gol o mettersi in camera iperbarica fino al Lione.

Checazzodifenomenonostruoso e gioca con noi 🙌 pic.twitter.com/fnnNnn4dcc — SandroSca (@SandroSca) July 26, 2020

37 – M’Manc

38 – The Winner is…