TopTweets Juve-Milan 1-1 #JvtbLive

Rabiot fuori campo decisivo per il gol #jvtblive

Il gol di #Morata , da un corner del Milan. Come questo #JuveMilan del 10 novembre 2002. #jvtblive #JuventusMilan https://t.co/o5mzqNiBMt

Rabiot ha avuto il coraggio di non prendere rigore non segnare e mandarla a fondo campo… 😆🎩 #jvtblive #Juventus #JuventusMilan

Senti "Problemi per Chi…" e già pensi Chiellini invece a sorpresa è Kjaer. 😏 #jvtblive #JuveMilan

— Deus Ex Raiola (@deusexraiola) September 19, 2021

Tre piacevoli prestazioni nel primo tempo per la Juve: Alex Sandro Bentancur Theo Hernandez #JuveMilan #jvtblive

#Kulusevski ancora decisivo…#Kean ha fatto 18 gol in Francia…

Oh che squadrone.

Oh che giovani fortissimi.#jvtblive #JuventusMilan

— IdiotsHunter (@IdiotHunter3) September 19, 2021