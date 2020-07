TopTweets Juve-Lazio 2-1 #JvtbLive

— Arthura in ferie 🚬💙❤️ (@hissmile13) July 20, 2020

Stranezze: al secondo gol di Cristiano Ronaldo è andato via l'audio per qualche secondo. È successo anche a voi? #FinoAllaFine #ForzaJuve #Juventus #jvtblive #JuveLazio

Non so se sia davvero triste ma si può dire che da una ventina di minuti lo zio non è di certo l’anima della festa? #jvtblive #JuventusLazio

— Turborovescio (@turborovescio) July 20, 2020