TopTweets Juve-Cagliari 2-0 #JvtbLive

Standing ovation per Bernardeschi: non molto tempo fa non c'avrebbe creduto nessuno, nemmeno Bernardeschi #jvtblive

Bernardeschi ha dei limiti, ma 1) non ci voleva un'aquila, quando sbagliava passaggi di un metro, per capire che il problema era mentale, 2) è uno che i gol li ha sempre fatti, se si sblocca può far comodo, 3) sono contento per lui #jvtblive #JuveCagliari #JuventusCagliari

— Giulio Gori (@giuliogori) December 21, 2021