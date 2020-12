La TOP 10 GOL della Juventus in questo 2020

In questo 2020 che molti definiscono “travagliato” per la Juventus ma che ha visto l’ennesima conquista dello scudetto, sono stati molti i bei gol realizzati da Madama. Tra i grandi protagonisti non potevano mancare Cristiano Ronaldo e Dybala. I due sono stati infatti i due principali artefici del nono tricolore consecutivo e lo hanno fatto con lo stile e l’eleganza che li contraddistinguono. Andiamo a vedere qui di seguito la TOP 10 GOL scelta per voi in questo anno solare.

10: JUVE – TORO 4-1 (Dybala)

In una partita terminata 4-1 per la Juventus, in un derby che sin da subito si è messo in discesa, la firma dell’argentino non poteva mancare. Serpentina, sinistro spiazzante, velocità: in questa rete c’è tutto Dybala.

9: BOLOGNA – JUVENTUS 0-2 (DYBALA)

Anche in questa partita, che arriva immediatamente dopo la bruciante sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli, a risollevare l’umore (e la classifica) ci pensa la ‘Joya’. Da annotare, nemmeno troppo a margine, un bellissimo assist di Bernardeschi.

8: HELLAS VERONA – JUVE 2-1 (CRISTIANO RONALDO)

Nella serata forse più brutta della gestione Sarri, Cristiano Ronaldo tira fuori dal cilindro un’azione individuale che è forse l’unica nota lieta della sconfitta del ‘Bentegodi’. Qui, a 34 anni appena compiuti. Alieno.

7: GENOA – JUVENTUS 1-3 (DOUGLAS COSTA)

In quello 0-3 di Marassi si è vissuto forse il periodo migliore di tutta la stagione 2020-2021 della Juventus, dove si pensava davvero di poter attuare in maniera continuativa quel tridente “DDC” quasi mai messo in atto. La magia di Douglas Costa, non è stata poi la sola di quella serata.

6: GENOA – JUVENTUS 1-3 (CRISTIANO RONALDO)

Della partita sopracitata, quella di Douglas Costa non è stata l’unica rete da stropicciarsi gli occhi. Anche questa “bomba” di Cristiano merita di entrare di diritto in questa TOP 10 GOL.

5: BARCELLONA – JUVENTUS 0-3 (MCKENNIE)

Nella magica notte di Barcellona – Juve, il gol di Wes McKennie ha un valore specifico decisamente alto. Sia per la fattezza che per l’importanza della rete infatti, grazie anche al suo gol, la Juventus strappa il primo posto ai gironi di Champions.

4: MILAN – JUVENTUS 4-2 (RABIOT)

E’ stata forse la partita della rinascita di Rabiot nella passata stagione, o comunque al definitiva conferma che doveva e poteva essere un giocatore diverso rispetto a quei primi mesi orribili in bianconero. La sua cavalcata sul prato di San Siro un segnale di incoraggiamento per tutti i tifosi bianconeri. Chapeau, Adrien.

3: JUVENTUS – ATALANTA 1-1 (CHIESA)

Tornando un po’ più recentemente alla Juventus di questo fine 2020, non poteva mancare all’appuntamento il gran gol di Federico Chiesa. Destro a giro, potente, sotto all’incrocio dei pali. Un vero capolavoro.

2: JUVENTUS – LIONE 2-1 (CRISTIANO RONALDO)

All’interno di questa TOP 10 GOL della Juventus purtroppo ci finisce anche questo gol, segnato nel match più doloroso di questo 2020. Un gol tanto bello quanto poi rivelatosi, inutile. Ma non è certo la prima volta, purtroppo.

1: JUVENTUS – INTER 2-0 (DYBALA)

TOP 10 GOL della Juventus 2020 che si è aperta e si è chiusa con il medesimo protagonista: Paulo Dybala. Questo inquadra alla perfezione la capacità dell’argentino di fare gol belli. In questo gol, siglato nella partita di massimo splendore bianconero in questo 2020 pieno di luci e ombre, scaltrezza, rapidità d’esecuzione e precisione sono tutte qualità che escono fuori. Se poi il gol è contro l’Inter, allora si gode due volte.

