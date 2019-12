La Supercoppa tra le migliori

Chi dubita che la migliore squadra italiana sia quella che da otto primavere ride alla faccia di tutti? Nessuno, OK, partiamo bene.

La suddetta ha vinto sempre il campionato e quasi sempre la coppa Italia, tanto da avere spesso il diritto amministrativo di disputare la Supercoppa contro sé stessa.

A proposito, oggi siamo in Arabia Saudita ed a Natale manca davvero poco. Alcuni calciatori si divertono indossando la kefiah, il tradizionale copricapo; nella città di Riyad parlano quasi per niente inglese ed allora comprendere e farsi comprendere è un aggiuntivo impegno per chi è inviato in loco a lavorare.

Abbiamo detto della numero uno, diciamo della numero due.

Sì, perché la Lazio gioca la quarta finale in tre anni e mezzo: non c’è gara contro le concorrenti, è lei la seconda forza palmare dopo l’inimitabile Juventus.

Agnelli, Nedved e Paratici ricordano che Simone Inzaghi e compagnia sanno anche vincere e bene, comunque di certo competono dal punto di vista del gioco espresso e portato avanti senza apparente soluzione di continuità nelle stagioni recenti.

Non ce ne voglia Aurelio De Laurentiis, non ce ne voglia Antonio Conte… Il Napoli è stato l’avversario e l’Inter è (sarà?) il contendente, però la Lazio è il club che più ha fatto “piangere” la Signora: tre vittorie biancocelesti nelle ultime cinque partite, due su due nell’anno corrente.

E che c’è scrive e parla di rischio paranoia ad personas per gli juventini nel caso siano nuovamente knock out.

È un 22 Dicembre di calcio italarabo e soprattutto le donne saranno presenti allo stadio. Quest’ultima sarebbe la Storia da raccontare, ma facciamo parlare il campo; tutto il resto dovrebbe essere normale e speriamo lo sia anche nel prossimo futuro.