Suarez a Perugia? Le info che smentiscono

Luis Suarez, un cannibale a Perugia.

Secondo la Gazzetta dello Sport, el pistolero uruguagio, che lotta contro il tempo per prendere il passaporto italiano e accasarsi alla Juventus, giovedì 17 settembre sarà all’Università Stranieri di Perugia per sostenere il famoso esame di italiano (B1) funzionale alla pratica di naturalizzazione (la moglie di Suarez ha cittadinanza italiana).

Secondo le informazioni (raccolte da Luca Momblano) le iscrizioni per gli esami B1 presso la Stranieri di Perugia risultano chiuse dal 17 agosto. Difficile ipotizzare che prima di quella data Suarez si ponesse il problema del B1 o supporre una “riapertura” forzata delle iscrizioni.

Inoltre ci sono -ovviamente- numerosi centri all’estero dove sostenere l’esame B1 che operano come sedi d’esame riconosciute. La terza considerazione è che -ancora una volta ovviamente- la parte orale dell’esame viene gestita da remoto con professori dell’ente convenzionato (ad es. la Stranieri di Perugia) che possono essere presenti presso le Università ma che, in era Covid-19, sono in modalità agile da casa.

Infine proprio a Barcellona (dove attualmente vive e si allena Suarez), ci sono ben due centri convenzionati con un’università atta a rilasciare la certificazione B1 (Università degli Studi di Roma TRE) che, ad esempio, proprio giovedì 17 settembre hanno la prossima sessione d’esami.

Nulla esclude però, come riporta la Gazzetta, che Suarez giovedì prenda un volo per Perugia per sostenere in presenza l’esame B1 in una sessione con iscrizioni “riaperte” appositamente per lui, invece di sostenere on-line l’esame appoggiandosi ad uno dei centri convenzionati di Barcellona…

Nulla tranne la logica.