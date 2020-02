Il tifo italiano: ci si mette anche la gloriosa SPAL

“Il Paolo Mazza è casa nostra… Non vogliamo vedere sciarpe, abbigliamento e nessun tipo di gadget coi colori bianconeri“. Questo il messaggio contenuto nel post dell’account curva ovest Ferrara di matrice Spal, in cui paradossalmente si fa riferimento al termine rispetto, quanto mai fuori posto. Ora, al di là della considerazione che per buon senso è (ahinoi, anche nel 2020) sempre consigliabile non eccedere nel tifo per la squadra in trasferta quando si assiste alla partita in settori misti, il post evidenzia bene come venga vissuto il tifo in Italia. O magari, chissà, scopriremo che, dopo Napoli, Fiorentina, Parma, Bologna, Verona e compagnia, anche la Spal è una storica rivale della Juve e quindi, in fondo, questi toni si possono anche capire.