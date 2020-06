Sito, app e grosse novità: l’evoluzione comunicativa della Juve

Il 24 giugno 2020 è una data che sa di novità in casa Juventus.

Poco fa sono stati infatti lanciati il nuovo sito internet e la nuova app e ridisegnati lo store online e Juventus TV che – come afferma la Juventus stessa nella nota di presentazione che compare nella nuova homepage, rappresentano “un rinnovamento della strategia digitale del Club e il primo grande passo nello sviluppo di un’esperienza in cui i fan saranno al centro di un nuovo ecosistema integrato e completo.”

La Juve punta così, per le sue piattaforme, su un design lineare, semplice e intuitivo in linea con il nuovo logo che, dalla prossima stagione, sule nostre maglie viaggerà da solo senza la scritta Juventus ad accompagnarlo. E su una navigazione “a schede”, semplificata eppure accattivante.

In merito alla centralità che il tifoso bianconero avrà nel mondo Juve, c’è da evidenziare la novità della pagina personalizzata che ogni tifoso avrà e che si chiamerà My Juve che permetterà loro di vivere un’esperienza unica a 360 gradi.

Importanti poi saranno le novità per le piattaforme membership e ticketing che verranno svelate a partire dal 1 luglio.

La Juventus – come ci ha abituato da quando Andrea Agnelli è al comando – è lungimirante, progetta e continua ad evolversi per stare al passo in un mondo, quello del calcio e della comunicazione, che viaggia alla velocità della luce e con l’obiettivo di diventarne un punto di riferimento.

La Juve sarà, sempre di più, a un tocco di distanza da te. A tinte digitali ma rigorosamente bianconere.

#One touch away from you.