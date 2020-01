Scambiereste due fustini giovani per un Rakitic?

Emre Can ha 25 anni, non è il giocatore che speravamo. Non per doti fisiche o limiti tecnici, ma per l’incapacità nell’adattarsi a palleggio rapido e continuo. Per questo è stato scavalcato dagli esuberi Matuidi e Khedira e dalle scommesse Rabiot e Ramsey. Il suo ruolo è ancor più definito: tribuna.

Due che farebbero la fortuna di molti club europei sono 6° e 7° scelta in un centrocampo non certo sfavillante. Cosa farsene? La voce “Can per Paredes” ora sostituita da “Bernardeschi per Rakitic” sembra sensata. Scambiare due inutili fustini con giocatori funzionali. Gennaio poi ha offerto 3 suggestioni golose: Eriksen, Vidal e Rakitic. Gente da finali o vittorie UCL, che ha detto legge nell’ultimo lustro.

Detto di Eriksen probabile rivale dei prossimi anni, accantonato Vidal, si discute su Rakitic Qualsiasi tifoso scambierebbe all’istante gli insulsi Berna e Can per avere, dal Lione, Rakitic e Vidal nei ruoli di Matuidi e Rabiot. Il tocco di Rakitic, la dominanza di Arturo, per certi versi stellari.

Se non fosse per una ovvia ragione: la Juve non ragiona (più) solo sul presente. Per anni il club è andato sull’usato sicuro -a volte logoro-, sul campione in esubero. E abbiamo goduto: Pirlo, Tevez, Khedira, Mandzukic, Alves. Gente che ci ha portato sulla cima dell’Olimpo, cadendo all’ultimo step. Gente che la Champions l’aveva vinta e, se la vinci, vuol dire che oltre ad essere forte, hai la giusta attitudine.

Adesso non si può più. La Juve si evolve, dentro e fuori dal campo. Non più il breve termine, il campione over 30 da recuperare per l’ultimo guizzo. NB: parliamo di calciatori, non di alieni come Cristiano.