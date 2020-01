Sarri Out(standing), i 10 flop del primo semestre

Maurizio Sarri ritorna a Napoli ed è giusto che sia la sua ULTIMA partita da allenatore Juventus.

La Juve non licenzia mai l’allenatore, ma va data soddisfazione alla marea di tifosi che non sopportano Sarri, come mister, uomo, fumatore e indossatore di polo.

Il tifo juve prima era madridista (“vinciamo ma giochiamo male!”) ora è barcellonista (vinciamo, giochiamo bene, ma non per 9o’!”).

Ecco 10 motivi per cui Sarri dovrebbe essere cacciato subito, come un allenatore del Genoa qualsiasi:

1. CON QUELLA ROSA DOVREBBE ESSERE A +10 DALL’INTER

Sarri ha 51 punti. Solo 4 in più di un’Inter che ha battuto il suo record (e sulla carta 3 in più di una Lazio che, vincendo il recupero, batterebbe il suo). E’ il 5° miglior risultato di sempre. Meglio solo:

– Allegri al suo 5° e ultimo anno, non a caso licenziato!

– Capello (2005-6) non a caso anno cancellato dagli albi!

– Conte (2013-2014) non a caso ultimo anno di Conte!

– Mancini (2006-07, post-cartone) con 51 punti (vabbè…)

PS: nessuno al primo anno, Allegri, Capello e Conte erano all’ultimo. Come dovrebbe esserlo per Sarri: #SarriOut

2. PRENDIAMO SEMPRE GOL DAI CORNER

Ogni corner o calcio piazzato è un gol preso, colpa della maledetta difesa a zona. Ricordate Di Lorenzo in Juve-Napoli? Ricordate i 2 presi dall’Atletico? Ricordate Cornelius? Ecco! Ricordate altri gol presi da corner/piazzati a causa della difesa a zona? No, in 4 mesi non ne abbiamo presi. Prendiamo gol in modi più raffinati (più rigori per falli di mano in 5 mesi che in 5 anni) ma erano 10 anni che non giocavamo senza un certo Chiellini, rotto ovviamente da Sarri Macellaio: #SarriOut

3. IN EUROPA CI ASFALTANO

51 punti, vittorie fuori con Inter, Atalanta e Roma, semifinali di Coppa Italia. Ma in Europa è altra musica. Basta un modesto (…) Atletico a fermarci. 16 punti, una miseria. Certo, è record (con Lippi e Capello, in 20 anni di UCL), solo il Bayern ne ha fatti 18, solo il PSG ha preso meno gol, abbiamo segnato 1 gol meno del Liverpool, ma si sa, Sarri in Europa è pessimo, vedi Chelsea, dove infatti l’hanno cacciato: #SarriOut

4. GLI ATTACCANTI NON RENDONO

L’Atalanta segna 11 gol più di noi (ma lì abbiamo vinto 1-3), Lukaku-Lautaro segnano a raffica (tranne contro di noi, chiaro), Higuain non segna più: 8 gol e 6 assist, più di Milan/Chelsea in un terzo del minutaggio. Due anni fa era a 11 (1 rigore), ma col doppio dei minuti. Dybala 11 gol in stagione, l’anno scorso 10. Poi CR7, Sarri lo umilia e mortifica. Cristiano l’anno scorso fu capocannoniere d’andata con 14 reti. Come quest’anno ma dietro un caprone come Immobile. 13 gol in 10 gare, 19 gol stagionali. Eppure Sarri sostituisce sia Cristiano, sia Dybala, quindi: #SarriOut

5. IN CONFERENZA STAMPA TIRA FUORI SEMPRE ALIBI

Dopo Firenze parlò del caldo, a Lecce -si vocifera- della brezza marina, dopo il Sassuolo -sembra- ha accusato la penombra, dopo i 2 KO con la Lazio è stato muto, ma toccandosi il naso, pare che in codice Morse abbia detto: : “PALLONE INVERNALE“! #SarriOut

6. NON E’ ELEGANTE

Quando il must era la giacca e cravatta o il cardigan di Pep, Sarri vestiva con tutacce grossolane, ora che invece il top è la tuta dell’idolo Klopp, Sarri indossa polo ibride, gilet, giubbottoni…#SarriOut

7. FA GIOCARE SEMPRE GLI STESSI

Sarri è talebano, fa giocare sempre gli stessi. La Juve è l’unica di A con 24 elementi con almeno 90′, unica ad aver disputato solo 2 gare con gli stessi 11 (le ultime). L’Inter ne ha 20, come il Liverpool. Questo perché Sarri non ha ancora trovato l’assetto ideale: #SarriOut

8. NON HA CORAGGIO, NON E’ DUTTILE

Per allenare campioni ci vuole coraggio, ve lo immaginate Sarri, dal Figline, togliere dal campo Ronaldo o Dybala e vincere le gare o panchinare un acquisto da 85 milioni? Non sa cambiare moduli (2 in 5 mesi, poca roba), non cambia ruoli a parte Matuidi e Cuadrado terzini, Berna, Douglas e Ramsey trequarti. Poi ha i suoi cocchi, Higuain, Rugani, e mette sempre loro! #SarriOut

9. HA GIA’ PERSO LA SUPERCOPPA

Un mister che perde il primo titolo, perde le finali, perde la Supercoppa. Quante ne abbiamo vinte di Supercoppe? 8, in 15 finali. E il predecessore ne aveva perse 3 su 5. Vabbè, ma le Supercoppe contano poco, la Juve le finali deve comunque vincerle…lo insegna la storia: #SarriOut

10. SI SCACCOLA E SI GRATTA LE PALLE SE PARLI DI SCUDETTO

Oh beh, qui forse avete ragione dai, ma solo qui…