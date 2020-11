Sami Khedira via dalla Juve il prossimo gennaio? Spiragli dalla Premier

Secondo quanto riferito dalla testata tedesca Bild, Sami Khedira è sempre più in procinto di lasciare la Juve. Quando? Con molta probabilità già dal prossimo gennaio. Il centrocampista infatti sta vivendo un periodo tutt’altro che semplice in bianconero. E’ stato infatti escluso anche dalla lista Champions League. Insomma, un vero e proprio esubero per Pirlo.

Un momento della sua carriera che non lo soddisfa. Proprio per questo la ‘BILD’ sembra ricalcare la mano evidenziando questa insoddisfazione. Queste le parole riportate dalla testata sportiva più importante della Germania: “Il calciatore della nazionale tedesco starebbe pensando seriamente all’addio dalla Juve già dal prossimo gennaio. Ci sarebbe un accordo di massima relativo al restante 50% dello stipendio per Sami Khedira, che ormai, messo alle strette dal club bianconero starebbe pensando di andarsene”.

All’articolo si aggiungono anche le dichiarazioni del diretto interessato. Proprio lo stesso Sami Khedira infatti ha così parlato a ‘Sky Sport Germania’: “Giocare in Premier League sarebbe l’ultimo sogno della mia carriera. Stavolta non direi di no a Mourinho, ma non c’è solo lui come possibilità. Andare in Inghilterra è un desiderio che ho sin da bambino”. Dunque, uno spiraglio di notevole importanza in ottica calciomercato.

Nella riflessione sul reintegro in rosa o meno della mezz’ala tedesca, vanno inseriti differenti ragionamenti. Nella Juve a due mediani potrebbe anche servire la sua esperienza ma evidentemente il suo ciclo in bianconero sembrerebbe proprio essere finito. Così come per Matuidi e Higuain, Pirlo ha avuto modo di confrontarsi con Khedira. Tra età avanzata e alcuni comportamenti che non sono piaciuti all’ambiente quella che si è venuta a creare sembra proprio una situazione giunta al capolinea.