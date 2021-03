Ronaldo rompe il silenzio: «I campioni non si spezzano mai»

Testa a campionato e Coppa Italia perché i veri campioni non si spezzano mai: è questo il messaggio che arriva da Cristiano Ronaldo che rompe il silenzio dopo la cocente eliminazione col Porto e con un post su Instagram rilancia la sfida in bianconero.

“Non è tanto importante quante volte cadi nella vita – scrive il fuoriclasse portoghese -, ma piuttosto quanto velocemente e più forte ti rimetti in piedi. I veri campioni non si spezzano mai! Siamo già proiettati sul match contro il Cagliari, sulla corsa per la lotta in campionato, per la finale di Coppa Italia e in tutto quello che possiamo ancora ottenere da questa stagione”.

Un messaggio indiretto anche a chi da qualche giorno sta parlando di uscita anticipata per l’asso portoghese, cinque volte pallone d’oro, e di un campione non più focalizzato sul pianeta Juve? Probabilmente sì, ma il campo dirà davvero se le parole di Ronaldo faranno breccia anche nei compagni dopo la dura batosta di martedì.