Rivaldo e la “Pulce nell’orecchio”

Rivaldo: Messi via dal Barca? Magari alla Juventus con Ronaldo!

Mai come in questo periodo Messi sembra vicino all’addio al Barcellona: sono sempre più insistenti, infatti, le voci provenienti dalla Spagna che vedrebbero il fuoriclasse argentino come svincolato di lusso per il 2021, data di scadenza del suo ultimo contratto siglato con la squadra blaugrana.

Intervistato da Betfair, Rivaldo, stella del Barca a cavallo fra due millenni e pallone d’oro 1999, prova ad immaginare le possibili destinazioni, sostenendo che Messi potrebbe ricongiungersi con Guardiola in quel di Manchester (o dove Pep vorrà?) oppure raggiungere CR7 alla Juventus, realizzando una coppia da sogno senza precedenti nella storia del calcio.

Sogno di mezza estate o concreta possibilità?

È veramente difficile pensare a Messi lontano dal Barcellona e ancora di più ad una coppia CR7-Messi, sia da un punto di vista finanziario che, soprattutto, da un punto di vista di gestione delle due personalità, ma dopo l’estate del 2018 non ci sentiamo più di escludere nulla a priori.

Non è difficile invece immaginare l’ eventuale esaltazione dei tifosi e della dirigenza che da anni spinge per far diventare “Juventus” un brand globale conosciuto in tutto il mondo e la gioia di chi guiderà una squadra con i due alieni del calcio mondiale degli ultimi decenni.

Un dubbio però ci assale: a Torino sarebbero tutti felici di questo ingaggio oppure qualcuno non farebbe salti dalla “Joya“?

di David Zakaria