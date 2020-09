Il ritorno di capitan Chiellini, 90 minuti in campo contro l’Olanda

Buone notizie per la Juventus dopo il match Olanda-Italia disputatosi in quel di Amsterdam alla Johan Cruijff Arena. Il capitano Giorgio Chiellini è finalmente partito titolare collezionando ben 90 minuti sulle gambe e il suo incubo pare finalmente arrivato al capolinea. L’ultima partita giocata interamente dal difensore bianconero risaleva al 24 Agosto 2019 contro il Parma, data della prima di campionato della scorsa stagione.

Il recupero di Giorgio Chiellini e la sua buona prestazione in campo sono ottime notizie per Andrea Pirlo che ritrova il capitano della Juventus e perno della difesa soprattutto ora che vedrà assente Matthijs De Ligt per i primi mesi della nuova stagione, ormai alle porte.

Il gigante buono della Juventus non è semplicemente stato presente bensì decisivo in fase di possesso palla e insieme al compagno Bonucci è dimostrato ottimo registra della squadra quando i suoi compagni centrocampisti erano marcati. Ha dettato i tempi, da vero leader quale è sempre stato dentro e fuori dal campo, impostando il gioco insieme a Bonucci, potendo sfruttare le occasioni giuste per dare sfoggio delle sue abituali conduzioni palla al piede. D’altronde i due bianconeri sono ormai abituati a cercarsi ed aiutarsi, sin dai tempi della storica BBC. Il capitano juventino è parso in ottima forma e questo non sarà passato inosservato dal mister Andrea Pirlo, ottime notizie quindi.

Anche quest’anno Giorgio Chiellini c’è ed è pronto a dare l’anima per la causa bianconera. Potrà fare sorridere la frase di un cronista olandese che ha affermato “Se Chiellini fosse stato capitano del Titanic, non sarebbe affondato” proprio a dimostrare la forza e la caparbietà del capitano bianconero.

Sono le parole di Chiellini, dette durante l’intervista post partita, ha dimostrare l’uomo umile dietro alla corazza di grande campione. Ha ammesso le difficoltà iniziali nel tornare a giocare nel campo grande, a differenza degli allenamenti su campo ridotto, dovendosi abituare nuovamente ai tempi e alle distanze. Dopo un calvario durato un anno il capitano è tornato.

