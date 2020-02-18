Riprende la Champions e i quarti li immaginiamo così
Torna la Champions, tornano i sogni e gli incubi, ma torna soprattutto lo spettacolo. Per la prima volta dopo anni, le qualificate agli ottavi rappresenteranno solo le prime 5 nazioni del ranking (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania, Francia). Spiccano la sfida tra il City e il Real (col City fresco di sentenza UEFA) e quella tra Atletico e Liverpool (con Klopp e ragazzi che tornano laddove hanno conquistato il trofeo contro il Tottenham nel 2019). Ma anche altre sfide affascinanti, come l’Atalanta che si gioca le sue carte contro il Valencia, Tuchel che torna a Dortmund col suo PSG e Messi che per la prima volta va nella Napoli che fu di Maradona. Alcuni nostri autori hanno voluto cimentarsi nel classico gioco delle percentuali, mentre alcuni si sono invece cimentati in un pronostico secco:
LUCA MOMBLANO
ATLETICO MADRID-LIVERPOOL – LIVERPOOL
BORUSSIA DORTMUND-PSG – BORUSSIA DORTMUND
ATALANTA-VALENCIA – ATALANTA
TOTTENHAM-LIPSIA – TOTTENHAM
CHELSEA-BAYERN MONACO – BAYERN MONACO
LIONE-JUVENTUS – JUVENTUS
REAL MADRID-MANCHESTER CITY – REAL MADRID
NAPOLI-BARCELLONA – BARCELLONA
SABINO PALERMO
ATLETICO MADRID-LIVERPOOL 35-65%
BORUSSIA DORTMUND-PSG 20-80%
ATALANTA-VALENCIA 49-51%
TOTTENHAM-LIPSIA 60-40%
CHELSEA-BAYERN MONACO 25-75%
LIONE-JUVENTUS 15-85%
REAL MADRID-MANCHESTER CITY 55-45%
NAPOLI-BARCELLONA 30-70%
MILENA TRECARICHI
ATLETICO MADRID-LIVERPOOL 40-60%
BORUSSIA DORTMUND-PSG 45-55%
ATALANTA-VALENCIA 55-45%
TOTTENHAM-LIPSIA 70-30%
CHELSEA-BAYERN MONACO 40-60%
LIONE-JUVENTUS 20-80%
REAL MADRID-MANCHESTER CITY 51-49%
NAPOLI-BARCELLONA 40-60%
NEVIO CAPELLA
ATLETICO MADRID-LIVERPOOL – LIVERPOOL
BORUSSIA DORTMUND-PSG – BORUSSIA DORTMUND
ATALANTA-VALENCIA – VALENCIA
TOTTENHAM-LIPSIA – LIPSIA
CHELSEA-BAYERN MONACO – BAYERN MONACO
LIONE-JUVENTUS – JUVENTUS
REAL MADRID-MANCHESTER CITY – REAL MADRID
NAPOLI-BARCELLONA – BARCELLONA
MICHAEL CRISCI
ATLETICO MADRID-LIVERPOOL 35-65%
BORUSSIA DORTMUND-PSG 40-60%
ATALANTA-VALENCIA 50-50%
TOTTENHAM-LIPSIA 70-30%
CHELSEA-BAYERN MONACO 40-60%
LIONE-JUVENTUS 30-70%
REAL MADRID-MANCHESTER CITY 55-45%
NAPOLI-BARCELLONA 35-65%
CRISTIAN TOCCODITACCO
ATLETICO MADRID-LIVERPOOL – LIVERPOOL
BORUSSIA DORTMUND-PSG – BORUSSIA DORTMUND
ATALANTA-VALENCIA – ATALANTA
TOTTENHAM-LIPSIA – TOTTENHAM
CHELSEA-BAYERN MONACO – BAYERN MONACO
LIONE-JUVENTUS – JUVENTUS
REAL MADRID-MANCHESTER CITY – MANCHESTER CITY
NAPOLI-BARCELLONA – BARCELLONA
NINOFLASH7
ATLETICO MADRID-LIVERPOOL – LIVERPOOL
BORUSSIA DORTMUND-PSG – PSG
ATALANTA-VALENCIA – ATALANTA
TOTTENHAM-LIPSIA – TOTTENHAM
CHELSEA-BAYERN MONACO – CHELSEA
LIONE-JUVENTUS – JUVENTUS
REAL MADRID-MANCHESTER CITY – MANCHESTER CITY
NAPOLI-BARCELLONA – BARCELLONA
GIANLUCA GARRO
ATLETICO MADRID-LIVERPOOL – LIVERPOOL
BORUSSIA DORTMUND-PSG – BORUSSIA DORTMUND
ATALANTA-VALENCIA – ATALANTA
TOTTENHAM-LIPSIA – TOTTENHAM
CHELSEA-BAYERN MONACO – BAYERN MONACO
LIONE-JUVENTUS – JUVENTUS
REAL MADRID-MANCHESTER CITY – MANCHESTER CITY
NAPOLI-BARCELLONA – BARCELLONA
FRANCESCO CIONFOLI
ATLETICO MADRID-LIVERPOOL 20-80%
BORUSSIA DORTMUND-PSG 55-45%
ATALANTA-VALENCIA 55-45%
TOTTENHAM-LIPSIA 50-50%
CHELSEA-BAYERN MONACO 40-60%
LIONE-JUVENTUS 30-70%
REAL MADRID-MANCHESTER CITY 49-51%
NAPOLI-BARCELLONA 10-90%