Riprende la Champions e i quarti li immaginiamo così

Torna la Champions, tornano i sogni e gli incubi, ma torna soprattutto lo spettacolo. Per la prima volta dopo anni, le qualificate agli ottavi rappresenteranno solo le prime 5 nazioni del ranking (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania, Francia). Spiccano la sfida tra il City e il Real (col City fresco di sentenza UEFA) e quella tra Atletico e Liverpool (con Klopp e ragazzi che tornano laddove hanno conquistato il trofeo contro il Tottenham nel 2019). Ma anche altre sfide affascinanti, come l’Atalanta che si gioca le sue carte contro il Valencia, Tuchel che torna a Dortmund col suo PSG e Messi che per la prima volta va nella Napoli che fu di Maradona. Alcuni nostri autori hanno voluto cimentarsi nel classico gioco delle percentuali, mentre alcuni si sono invece cimentati in un pronostico secco:

LUCA MOMBLANO

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL – LIVERPOOL

BORUSSIA DORTMUND-PSG – BORUSSIA DORTMUND

ATALANTA-VALENCIA – ATALANTA

TOTTENHAM-LIPSIA – TOTTENHAM

CHELSEA-BAYERN MONACO – BAYERN MONACO

LIONE-JUVENTUS – JUVENTUS

REAL MADRID-MANCHESTER CITY – REAL MADRID

NAPOLI-BARCELLONA – BARCELLONA

SABINO PALERMO

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL 35-65%

BORUSSIA DORTMUND-PSG 20-80%

ATALANTA-VALENCIA 49-51%

TOTTENHAM-LIPSIA 60-40%

CHELSEA-BAYERN MONACO 25-75%

LIONE-JUVENTUS 15-85%

REAL MADRID-MANCHESTER CITY 55-45%

NAPOLI-BARCELLONA 30-70%

MILENA TRECARICHI

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL 40-60%

BORUSSIA DORTMUND-PSG 45-55%

ATALANTA-VALENCIA 55-45%

TOTTENHAM-LIPSIA 70-30%

CHELSEA-BAYERN MONACO 40-60%

LIONE-JUVENTUS 20-80%

REAL MADRID-MANCHESTER CITY 51-49%

NAPOLI-BARCELLONA 40-60%

NEVIO CAPELLA

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL – LIVERPOOL

BORUSSIA DORTMUND-PSG – BORUSSIA DORTMUND

ATALANTA-VALENCIA – VALENCIA

TOTTENHAM-LIPSIA – LIPSIA

CHELSEA-BAYERN MONACO – BAYERN MONACO

LIONE-JUVENTUS – JUVENTUS

REAL MADRID-MANCHESTER CITY – REAL MADRID

NAPOLI-BARCELLONA – BARCELLONA

MICHAEL CRISCI

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL 35-65%

BORUSSIA DORTMUND-PSG 40-60%

ATALANTA-VALENCIA 50-50%

TOTTENHAM-LIPSIA 70-30%

CHELSEA-BAYERN MONACO 40-60%

LIONE-JUVENTUS 30-70%

REAL MADRID-MANCHESTER CITY 55-45%

NAPOLI-BARCELLONA 35-65%

CRISTIAN TOCCODITACCO

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL – LIVERPOOL

BORUSSIA DORTMUND-PSG – BORUSSIA DORTMUND

ATALANTA-VALENCIA – ATALANTA

TOTTENHAM-LIPSIA – TOTTENHAM

CHELSEA-BAYERN MONACO – BAYERN MONACO

LIONE-JUVENTUS – JUVENTUS

REAL MADRID-MANCHESTER CITY – MANCHESTER CITY

NAPOLI-BARCELLONA – BARCELLONA

NINOFLASH7

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL – LIVERPOOL

BORUSSIA DORTMUND-PSG – PSG

ATALANTA-VALENCIA – ATALANTA

TOTTENHAM-LIPSIA – TOTTENHAM

CHELSEA-BAYERN MONACO – CHELSEA

LIONE-JUVENTUS – JUVENTUS

REAL MADRID-MANCHESTER CITY – MANCHESTER CITY

NAPOLI-BARCELLONA – BARCELLONA

GIANLUCA GARRO

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL – LIVERPOOL

BORUSSIA DORTMUND-PSG – BORUSSIA DORTMUND

ATALANTA-VALENCIA – ATALANTA

TOTTENHAM-LIPSIA – TOTTENHAM

CHELSEA-BAYERN MONACO – BAYERN MONACO

LIONE-JUVENTUS – JUVENTUS

REAL MADRID-MANCHESTER CITY – MANCHESTER CITY

NAPOLI-BARCELLONA – BARCELLONA

FRANCESCO CIONFOLI

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL 20-80%

BORUSSIA DORTMUND-PSG 55-45%

ATALANTA-VALENCIA 55-45%

TOTTENHAM-LIPSIA 50-50%

CHELSEA-BAYERN MONACO 40-60%

LIONE-JUVENTUS 30-70%

REAL MADRID-MANCHESTER CITY 49-51%

NAPOLI-BARCELLONA 10-90%

