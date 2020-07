Record di rigori in Serie A (SPOILER: non è colpa della Juve)

Non sarà solo il coronavirus a rendere questa annata della Serie A storica e particolare. Il campionato italiano ha già fatto registrare un nuovo record che difficilmente sarà superato in futuro: quello dei calci di rigore assegnati.

Dopo 30 giornate sono stati fischiati ben 152 penalty e sono stati superati i 140 assegnati nella stagione 1949-1950. Inoltre si incrementa sempre di più il distacco dai 122 rigori della scorsa annata, tutto questo quando ci sono ancora otto giornate da disputare.

Il dato diventa ancor più rilevante se si fanno dei paragoni con la Premier League, dove fino a questo momento sono stati assegnati solo 77 rigori dopo aver giocato 33 giornate (3 in più rispetto alla Serie A). In Bundesliga invece sono stati fischiati 72 rigori al termine dei 34 turni.

Per mezza Italia sarebbe facile a questo punto additare le colpe alla Juventus, ma i bianconeri occupano la quarta posizione nella classifica dei rigori a favore (10) insieme a Sampdoria e Inter. Al primo posto c’è la Lazio che ne ha avuti ben 15.

Inoltre, pur subendo meno attacchi delle altre, la Juve è la quarta squadra in Serie A per numero di rigori a sfavore (9) in coabitazione con Torino e Sassuolo. L’Inter invece è la compagine che, insieme all’Atalanta, si è vista fischiare meno volte i penalty contro (4). Subito dopo c’è la Lazio a quota 5.

La differenza con i campionati passati e con le altre leghe è troppo ampia ed è evidente che qualcosa in Serie A non stia andando per il verso giusto. Possibile che i difensori presenti in Italia siano diventati improvvisamente così aggressivi all’interno dell’area?

Fin qui sono stati fischiati tanti rigori anche per contatti minimi o per tocchi di mano inevitabili che in passato non avrebbero mai portato alla punizione più severa. Forse sarebbe più giusto e opportuno rivalutare determinate regole perché dal dischetto possono cambiare le sorti delle partite e dei campionati e ci vorrebbe qualcosa di davvero concreto per l’assegnazione di un penalty.