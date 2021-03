Repice: Juve prendi Verratti e De Paul! Momblano: Ramsey andrà via

”La Juve deve prendere Verratti, è un giocatore di caratura internazionale, dotato di grande tecnica se fossi nei dirigenti bianconeri farei di tutto per portarlo alla Juventus”. Parole e musica di Francesco Repice, ospite a Casa Juventibus sul canale twitch JB Live.

Il radiocronista più apprezzato d’Italia però consiglia ai bianconeri anche un nome meno proibitivo ed oneroso: Rodrigo De Paul, “‘giocatore vero e voi sapete che gli argentini hanno quella marcia in più non mollano mai sarebbe un grande acquisto per la Juve”.

Da conoscitore degli ambienti romanisti Repice si è soffermato sulle voci Zaniolo-Juventus: “Ho parlato con i dirigenti della Roma, le voci su Zaniolo sono messe in circolazione da gente non vicina alla Roma, da chi vorrebbe che il ragazzo si accasasse in un altra società, ma ve lo posso garantire Zaniolo da Roma non si muoverà mai”.

Intanto, per restare al centrocampo bianconero, sempre su Juventibus Live, Luca Momblano ha annunciato che il club bianconero ed Aaron Ramsey stanno valutando di comune accordo di lasciarsi a fine stagione. Dopo un anno e mezzo a dir poco tribolato si è deciso che per entrambe è meglio intraprendere strade diverse. Ramsey non è riuscito mai a superare completamente il grave infortunio al ginocchio. Nella sua esperienza Juventina sia Sarri che Pirlo hanno visto in lui grande intelligenza tattica e buona tecnica, ma i continui stop per infortunio hanno limitato le prestazioni del gallese, che a livello fisico è parso sempre in grande difficoltà.