Quarta maglia Juve (disegnata da Pharrell) per una sola gara

(foto di copertina: twitter.com/La_Bianconera)

Quarta maglia Juve in arrivo per la stagione 2020-2021. Il club bianconero, insieme allo sponsor tecnico Adidas è pronto a commercializzarla. Nel nuovo progetto dell’azienda sportiva tedesca anche il noto cantante Pharrell Williams. E’ stato lui infatti il designer della nuova linea ‘Humanrace’.

Dopo il progetto con ‘Palace‘ lo scorso anno, la Juventus è dunque pronta a replicare. Nell’annata precedente la squadra gioco’ solamente con il Genoa con quella maglia dalla speciale edizione con numeri e nomi in verde fosforescente e anche per quest’anno si replicherà con una sola gara in cui questa maglia verrà esibita.

Après Palace, Adidas va sortir un maillot de la juve en collab avec @Pharrell qui reprend le design du maillot ext 2015/16

Quelques photos en détails du maillot que je possède depuis un moment. On note le retour de l’ancien logo comme sur l’OG et un relooking façon « coloriage » pic.twitter.com/gyXW8dVdUo — Sebastien-Abdelhamid (@SAbdelhamid) October 21, 2020

Come nell’indiscrezione pubblicata dal noto account La Maglia Bianconera e da Sebastien-Abdelhamid, cronista sortivo francese, la linea per la quarta maglia Juve è stata realizzata proprio da Pharrell Williams. Un ritorno al recente passato sia per il colore rosa che per il logo, utilizzato fino alla stagione 2016-2017. Un vero e proprio “back to the future” per la Juventus che in termini di merchandising e di brand si dimostra ancora una volta lungimirante. Si vocifera infatti che negli store online la maglia sia già andata “sold out”. Si attende già una nuova ristampa.