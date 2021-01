Riprendereste Quagliarella?

L’ultimo nome sulla ruota bianconera di Torino, per quanto riguarda l’attaccante, è quello di Fabio Quagliarella. Dopo gli spifferi su un eventuale ritorno di Llorente, il prestito abbozzato di Pavoletti e il blocco del buon Graziano Pellè, che ha appena terminato l’avventura cinese. L’attaccante blucerchiato ha quasi 38 anni, e oramai da quasi 5 anni ha messo le radici a Genova, dove continua a segnare (7 gol stagionali, di cui solo uno su calcio di rigore), e dove, forse, spera ancora di coltivare speranze di ritagliarsi un posticino per Euro 2021.

Forse, paradossalmente, è ancora in forze, rispetto a giocatori più giovani come Pavoletti e Pellè, ma è proprio questo che potrebbe indurre lo stesso Quagliarella a non bramare un ritorno a Torino, dove comunque è ancora ricordato con molto affetto (uno dei pochi giocatori del Torino ai quali è stata riservata una standing ovation). Dal lato Juve, varrebbe la pena? Potrebbe essere davvero l’identikit perfetto della quarta punta che serve a Pirlo.

Un piccolo dettaglio: se fino a poche ore fa, la Juve puntava su un giocatore con determinate caratteristiche, con Quagliarella si potrebbe concludere che la Juve ora sia aperta a giocatori dalle caratteristiche più svariate

