A proposito di quel like di Andrea Agnelli

Le discussioni sulla fine del campionato attualmente sospeso per l’emergenza coronavirus in questi giorni si stanno facendo sempre più fitte, nell’incertezza più generale. Una delle molteplici soluzioni, forse la più accreditata al momento, sarebbe quella di congelare l’attuale classifica e, a dispetto di quello che potrebbe accadere per altri verdetti, assegnare il titolo di Campione d’Italia alla prima in classifica, nella fattispecie la Juventus.

Uno scudetto ovviamente da non festeggiare, che alcuni juventini accetterebbero anche, ma molti rifiuterebbero, considerando che un campionato troncato a un terzo dal finale non può essere considerato regolare.

E se fra gli juventini di quest’ultima fronda ci fosse il presidente della Juventus?

Tutto nasce da un tweet dell’account “@laterzastella”:

Sarebbe meraviglioso. E ancor più meraviglioso sei noi dicessimo “no grazie!” — Laterza Stella (@LaTerzaStella) March 26, 2020

All’ennesima conversazione su come comportarsi verso un’eventuale assegnazione, spunta il like del presidente Agnelli (che non è solito avere grande frequenza sui social)

Un like che non è sfuggito nemmeno a Filippo Conticello della Gazzetta dello Sport

Ora resta solo da capire se il like fosse quello di un semplice tifoso o se, da presidente, ci sarebbe davvero la possibilità di rifiutare un’eventuale assegnazione. Sempre con la speranza (non vivissima, ma comunque sempre presente) di poter decidere questo maledetto scudetto sul campo.

