Tutto pronto per EVENTIBUS 2020 – 1 febbraio a Torino

SIETE PRONTI? SIETE CALDI?

EVENTIBUS – 1 FEBBRAIO – TORINO – DASH KITCHEN – ORE 15 – INGRESSO GRATUITO!

L’evento dell’anno è sabato pomeriggio, 1 febbraio a Torino, e sarà una bella occasione per conoscerci, scambiarci opinioni, parlare della Juve del passato e del futuro tra noi e con tanti amici che di verranno a trovare. Per farci due risate e magari anche per commuoverci un po’.

Sarà l’occasione per pensare al futuro cominciando dal passato: un ricordo di ANASTASI e di SCIREA.

C’è la Juve di oggi, il rapporto con i giornalisti che la seguono quotidianamente, con i media in generale: tema da sempre caro a noi tifosi.

E c’è il campo, poi, perché la zanzara Giuseppe Cruciani verrà apposta per raccontarci perché per lui questa è “la Juve peggiore degli ultimi 9 anni”.

📢 All'Eventibus di sabato 1 febbraioGiuseppe Cruciani Pagina ufficialespiegherà perché:"È la Juve peggiore degli ultimi anni!" 😮e vorrà discuterne con tutti voi!Vi aspettiamo:👉 EVENTIBUS – 1.2.2020 – TORINODASH KITCHEN – ORE 15.00 Gepostet von Juventibus.com am Dienstag, 28. Januar 2020

Vedremo come gli risponderete.

Poi la Juve di domani, con Romeo Agresti e altri esperti del mercato bianconero.

E ci saremo tutti noi di Juventibus, da Luca Momblano a Massimo Zampini, tutti gli autori del sito e tutti i protagonisti del canale YouTube JB Live.

E poi le sorprese.

Che però non si dicono, sennò non si chiamerebbero sorprese.

A sabato, allora. Ci si vede dalle 15 alle 18.30 al Dash Kitchen, in Largo Saluzzo 34c.

A Torino, sì.

Juventibus is coming home!