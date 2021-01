Il primo problema difensivo della Juventus (Analisi Video)

Juventus-Bologna ha portato con sé una serie di ottime notizie per la difesa Juventus:

– Quinto clean sheet stagionale per la Juventus (e secondo di fila dopo il Napoli),

– Uno Szczesny sugli scudi con ottimi interventi, riflessi, personalità e carisma,

– Miglior difesa di Serie A (18 reti subite assieme al Verona),

– il ritorno a prestazioni di livello di Bonucci, Chiellini alla quarta di fila ed il recupero di de Ligt e di Demiral.

Tutte ottime notizie per la fase di non possesso bianconero eppure nei 20 minuti in cui il Bologna ha sfiorato il pareggio si sono visti alcuni limiti in pressione e soprattutto il difetto principale della Juventus, la mancanza di interscambio in area tra centrocampo e difensori, ecco l’analisi video: