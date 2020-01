Pjanic a quota 126 passaggi (da metodista dinamico)

Miralem Pjanic in crescendo dentro la partita. Contro il Cagliari, nella prima ufficiale bianconera post sconfitta in Supercoppa Italiana, il centrocampista bosniaco ha gradualmente preso e tenuto per meno la squadra: distanze, ordine, lucidità erano le parole d’ordine per lui da parte di Maurizio Sarri. Per ritrovare centralità nel piano tattico di squadra che deve tornare a passare costantemente anche e soprattutto dai piedi del grande ex dei prossimi ottavi di finale di Champions League.

La prestazione è stata all’altezza del miglior Pjanic, anche se il passo è sempre quello, ormai sempre più da metodista (anche nella direzione e nella rapidità della distribuzione). Insomma, se Miralem gioca bene aiuta la Juve ma se la Juve tiene alto il baricentro aiuta a sua volta – e non poco – Miralem. Il bosniaco è infatti libero di costruire con i due centrali molto vicini perché aggressivi e intraprendenti, così come è stato automaticamente più efficace in fase di distruzione (che per come gioca Sarri non è poco, in quella posizione): 3 contrasti vinti, 2 intercetti e 2 situazioni in cui ha pulito l’area di rigore sono numeri grossi contro questa fase offensiva di un Cagliari che ha pensato soprattutto a stare ordinato con dieci uomini dietro la linea della palla.

I dati che però guardiamo di Pjanic sono gli altri, quelli complementari, relativi alla fase di possesso: 134 tocchi, 126 passaggi, 92.9% dei quali completati con successi (anche se spesso non rischiosi e/arrischiati, come si richiede al classico metodista). A illuminare in avanti ci pensano gli altri, ma a consumare l’avversario (cit. Sarri) e a gestire il ritmo ci ha pensato anche e soprattutto Pjanic, il quale ha giocato con ai fianchi due mezzali poco costruttive e concentrate piuttosto sugli equilibri di squadra. La differenza non è solo però nella continuità, ma anche nell’altezza di campo in cui il nostro vertice basso può toccare i palloni di cui sopra. Ed ecco Pjanic contro il Cagliari, con la Juve che attacca da sinistra verso destra: