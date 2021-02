Pirlo e i terzini alla Guardiola, da riprovare (VIDEO Subbuteo)

Pirlo fa il Guardiola.

L’allenatore della Juventus, nella partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, ha provato un esperimento, prendendo un movimento tattico tipico del tecnico catalano: fare uscire il pallone dalla difesa con i terzini che salgono, stringendo, in posizione di interni di centrocampo.

L’esperimento, per la verità, non è molto riuscito, e il motivo è legato alla prudenza della Juventus in una partita in cui doveva difendere il risultato e non andare all’attacco all’arma bianca. Ma si tratta di un tentativo interessante, che potrebbe essere riprovato, con maggior fortuna, in futuro.