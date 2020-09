Alla vigilia di Juve – Samp Pirlo ha sostenuto la sua prima conferenza stampa. Una vigilia che non fa tremare la voce al nuovo allenatore bianconero. Per Andrea Pirlo tanta sicurezza prima dell’appuntamento di domani e per la Serie A che è ormai alle porte. Queste le sue parole: “Ho tante certezze e pochi dubbi per questa stagione. Sono alla Juventus e conosco bene questo ambiente. Ho la certezza di allenare una squadra forte e non sono preoccupato”.

Sulla questione centravanti Pirlo è stato lapidario. Con grandissima probabilità Suarez non arriverà, come detto dal mister bresciano: “Sul centravanti sì, lo sto aspettando. Il mercato pero’ è ancora lungo e vedo che anche le altre squadre stanno riscontrando problemi di mercato. Per quanto riguarda Suarez i tempi per il passaporto saranno lunghi e non credo sarà lui il prossimo attaccante della Juventus“.

L’argomento Khedira tirato nuovamente in ballo, rimanendo in tema esuberi. Ha risposto così a precisa domanda l’allenatore juventino: “Khedira? Il ragazzo non si è ancora allenato. Quando rientrerà dallo stop parleremo del da farsi“. Molto più loquace invece nell’analisi di Juventus – Sampdoria: “Contro la Samp mi aspetto una gara difficile. Ranieri è esperto in Serie A e penso sarà una gara dove loro verranno a giocare corti tra le linee, provando a ripartire velocemente. Dalla mia squadra vorrei un atteggiamento positivo, con una padronanza del campo. Ricerca del possesso palla costante ma soprattutto nella voglia di riconquista del pallone”.

Tanti spunti e novità dunque da questa prima, calda, conferenza stampa di Andrea Pirlo. Il nuovo mister è sembrato sicuro di sé nelle parole così come lo era con i piedi nel rettangolo verde di gioco. Tante certezze e nessun dubbio, con tanta consapevolezza del lavoro e degli obiettivi che aspettano la squadra quest’anno, come suo solito. E questo è già un buon punto di partenza, a prescindere dall’arrivo di Luis Suarez alla Juve. Ora tocca al campo passare dalle parole ai fatti.

