Pirlo impara e blocca Brozovic (Video Subbuteo)

La partita di Coppa Italia della Juventus contro l’ è stata molto diversa dall’ultima uscita di campionato contro i nerazzurri. Non solo per il risultato.

Se, nella prima sfida contro Antonio Conte, Andrea Pirlo aveva dimostrato di non aver studiato al meglio gli avversari, in questa prova d’appello ha messo in campo numerosi correttivi che hanno funzionato: da un pressing più ordinato, che ha bloccato la possibilità dei difensori dell’Inter di appoggiarsi a Brozovic, a una squadra difensivamente più corta e più stretta, più attenta quindi ad evitare i pericolosi inserimenti delle mezzeali nerazzurre.

Il processo di crescita della Juventus prosegue: seguiamolo in questo Video-Subbuteo tattico.