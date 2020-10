Pirlo pre-Hellas: “Dybala titolare, De Ligt quasi pronto. Berna farà tutta la fascia”

La partita contro l’Hellas Verona si avvicina e Andrea Pirlo incontra la stampa.

“Abbiamo avuto tempo per riposare e ci siamo ritrovati bene. Eccetto Chiellini sono tutti a disposizione. Su CR7 nessuna novità, aspettiamo esito del tampone. Alex Sandro sta recuperando, credo lo ritroveremo dopo la sosta” – IT’S BOLLETTINO MEDICO TIME!

“Domani gioca Dybala dall’inizio. Ha avuto poco tempo per mettere benzina nelle gambe, ma adesso ha recuperato” – Prima buona notizia di giornata: la Joya c’è. Ci vorrà qualche partita per trovare la migliore condizione, ma il diez è pronto. E con il prossimo rientro di Ronaldo, il reparto d’attacco sarà finalmente al completo.

“Morata è forte e può coesistere con Dybala. Era abituato a difendere e ripartire in contropiede; noi lo vogliamo a disposizione del gioco” – Al suo arrivo, nessuno pensava che Alvaro potesse incidere così. Sta capendo in fretta i movimenti chiesti dal Mister e i risultati non si sono fatti attendere. Con il rientro di Dybala ritrova un amico: da loro ci si aspetta grandi cose.

“De Ligt sta bene, dobbiamo aspettare l’ok dall’ortopedico ma mentalmente e fisicamente è pronto per giocare” – Seconda meravigliosa notizia di giornata. Tutti lo abbiamo visto allenarsi: il suo rientro è questione di giorni (se non di ore). Non vediamo l’ora di rivederti in campo!

“Viviamo una situazione surreale. A Kiev con 20 mila persone sembrava fosse cambiato il mondo. Giocare così non è facile né per noi né per le altre squadre” – Poco da aggiungere: la partita di Kiev credo abbia fatto venire il magone a tutti. Teniamo duro, torneremo a cantare allo Stadium al momento opportuno.

“Vedo Bernardeschi a tutta fascia, ruolo già parzialmente ricoperto alla Fiorentina. Sono sicuro sarà una bella risorsa” – Era vociferato, ora lo ha confermato il Mister in persona. Rimane un nodo: giocherà a sinistra? Se Pirlo riuscisse a resuscitare Berna, la sua santificazione diventerebbe un obbligo.

“Tutti i centrocampisti sono compatibili tra loro: sono quattro e ruoteranno per due posti” – Speriamo si crei un circolo virtuoso.

“McKennie negativo, oggi ha la visita. Speriamo sia a disposizione domani, quantomeno per la panchina” – Caro Wes, hope you’re fine. We are waiting for you. With Love, tifosi bianconeri & Mr. Pirlo.