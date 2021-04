Pirlo riprova un gioco più audace, Atalanta test definitivo (ANALISI VIDEO)

Contro il Genoa, si è vista una Juventus alla ricerca ossessiva di quanto invece era mancato da molto tempo: le tracce interne nel cuore della trequarti avversaria. Una strategia, quella di Andrea Pirlo, che ha pagato e ha dato buon gioco alla squadra. Ma che è stata anche resa forse troppo semplice dalla scarsa aggressività dei liguri sulle ricezioni bianconere.

La partita con l’Atalanta sarà quindi un banco di prova importante per una Juventus che vuole tornare a giocare in un modo più brillante, più simile ai primi mesi della stagione. Ma i bergamaschi saranno un test importante anche rispetto alla tenuta difensiva dei bianconeri, che sembra almeno in parte risentire dell’eccessiva staticità dei centrali di centrocampo.

Ecco la nostra analisi tattica al Subbuteo: