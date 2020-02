Perché credere in questa Juventus

Di Pietro Paternò

Se un padre compra a un bambino troppi giocattoli, viziandolo, il bambino si stancherà sempre più in fretta dei giocattoli nuovi, chiedendone degli altri e dimenticandosi di tutti quelli che già possiede. Se un padre vizia un bambino, comprandogli milioni di giocattoli, eccetto quello che desidera di più perché è troppo costoso, il bambino non smetterà di piangere e lamentarsi. Se al posto del padre ci fosse la Juventus, se al posto dei giocattoli ci fossero 8 scudetti, 4 coppe Italia e 4 supercoppe italiane, se al posto del giocattolo più desiderato dal bambino, ci fosse la coppa dalle grandi orecchie, chi sarebbe il bambino viziato? Il tifoso juventino medio.

Quello che critica Il Più Forte Di Sempre se non segna contro la Lokomotiv Mosca, quello che esalta Paratici per le operazione Ronaldo, De Ligt, Demiral (per citarne alcune, direi poche) e poi lo distrugge perché scambia Cancelo (quarta scelta di Guardiola sulla fascia) con Danilo (più che discreto nelle ultime partite giocate prima dell’infortunio), quello che a maggio 2019 avrebbe cacciato Massimiliano Allegri a calci nel sedere, e adesso lo rievoca per sostituire un Sarri, a suo dire, disastroso. Ma soprattutto, il tifoso juventino medio non crede in questa Juve. Io ci credo. E nelle righe seguenti vi dirò il perché:

La Juve 18/19 – quella del I anno d.C.(r7)- iniziò la stagione con grandi prestazioni, con un gioco abbastanza fluido e propositivo; mi viene in mente la partita di Valencia, quella contro il Napoli allo Stadium, quella di Manchester (anche il ritorno, nonostante il risultato), quella contro lo Young Boys, all’andata, unico lampo di un Paulo Dybala da lì in poi deludente. Ma, a partire dalla partita contro la Lazio all’Olimpico, vinta grazie a due scatti di un Cancelo gettato nella mischia da esterno offensivo, la Juve ha manifestato un impressionante calo di rendimento fisico, tecnico e soprattutto atletico, culminato nella disastrosa serata di Bergamo, che sancì la nostra eliminazione dalla Coppa Italia, e proseguito anche per i mesi successivi. Si vociferava fosse dovuto ai carichi di lavoro, ad una preparazione slittata a causa della Supercoppa giocata a metà gennaio. I motivi non li sapremo mai, ma quell’evidente involuzione ci costò l’eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Champions League; tanto, forse per alcuni anche troppo, ma non abbastanza per definire la stagione un fallimento.

E la Juve 19/20?