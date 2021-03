Ecco le percentuali della conferma di Pirlo

“Ad oggi c’è il 49% di probabilità che Pirlo resti alla Juventus il prossimo anno“.

Questa la sensazione di Luca Momblano sul futuro del mister bianconero riferita oggi sul canale Juventibus Live su twitch.

Nella sua diretta del mattino (JB Like) Momblano ha fatto il punto sulla panchina bianconera, tra presente e futuro.

Se da un lato non ha confermato le voci che darebbero per imminente (o addirittura per fatto) il ritorno di Massimiliano Allegri, dall’altro Momblano ha concesso un significativo 49% di probabilità che Pirlo possa rimanere anche la prossima stagione alla guida della Juventus.

Inoltre i rumors riportano che nello staff di Pirlo si stia incrinando qualcosa, tra mugugni e pensieri vari. Un preoccupante sgretolamento in un momento in cui servirebbe invece massima compattezza e unità di intenti.

Ed è qui che, ancora una volta, sarebbero decisivi gli interventi di Andrea Agnelli e del management (a cui lo stesso presidente riconobbe la paternità del sofferto scudetto 19/20).