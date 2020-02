Il pazzo mercato Juve del Chiringuito

Grazie a ElChiringuitoTv il popolo bianconero può tornare a sognare. In un momento della stagione che appare critico, non c’è niente di meglio della possibilità di accantonare per qualche ora timori e paure, rifugiandosi nel più bello dei sogni.

E allora eccoci servita quella che sarebbe la più strabiliante formazione della storia del calcio: CR7 + Messi, supportati da Dybala e Sané. Roba da far rabbrividire anche i creativi di Pes.

Ma sarebbe possibile arrivare all’11 postato oggi dal network spagnolo? Se facessimo riferimento alla campagna cessioni 2019 la risposta probabilmente sarebbe un bel “no”. Ma ammettiamo solo per un attimo l’ipotesi di avere riacquisito la capacità di cedere giocatori a prezzo di mercato (usando i valori di Transfermarkt).

In difesa potremmo fare a meno di Rugani (20mln), De Sciglio (al Psg per 12mln) e Danilo (20mln, ahinoi), rimpiazzati da Romero, Pellegrini e Meunier (costa 30 mln). A centrocampo dovremmo dire addio a Ramsey (40mln) e Rabiot (32mln) dopo appena una stagione, e magari far crescere il canterano Fagioli. Senza dimenticare Kulusevski, ovviamente.

Ci sarebbe poi da smantellare l’attacco, accasando Higuain per 20mln, Douglas Costa per 38mln e Bernardeschi per 40mln. Io tutto per fare posto a Lionel Messi (per 100mln, non più di CR7…) e Leroy Sané (100mln anche lui!), attualmente sulla via del recupero dopo il grave infortunio dello scorso agosto.

Il saldo complessivo di questa pirotecnica e improbabile campagna acquisti/cessioni sarebbe negativo per appena 8 milioni. E’ vero, rimarrebbe qualche casella vuota in mezzo al campo (che novità…), però plusvalenzando qualche altro giovane si potrebbe fare uno sforzo e arrivare a Tonali (50mln), chiudendo la sessione 2020 con un passivo di una manciata di milioni.

Sul fronte ingaggi, quello di Messi – secondo i bene informati – peserebbe per 66 milioni lordi, pari al monte ingaggi di tutti i partenti sopra elencati. Rimarrebbero quindi da sistemare soli gli stipendi di Sané e Meunier, ma a quel punto l’effetto commerciale della coppia ultrastellare CR7+LM10 sarebbe più che sufficiente per reperire queste extra risorse.