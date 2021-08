PARTITABUS / Udinese-Juve 2-2: Buona Fortuna Mister

Tornare a casa dopo la guerra dev’essere meno frustrante di tornare ad allenare questa Juve, disastrata da 3 anni di impoverimento tecnico e tattico. Tutto sembra uguale ma in realtà niente lo è.

Il lavoro di un allenatore può lasciare eredità su cui campare di rendita, o ingenti debiti. Com’è la situazione attuale in casa bianconera lo sappiamo bene.

Buon lavoro mister e buona fortuna, ne avrà bisogno.

Nel frattempo 3 cose che mi sono piaciute di Udinese Juve:

1) Dybala, bravissimo, ora serve continuità;

2) Il potenziale offensivo di frecce bianconere;

3) Chiellini con la coppa in mano. Ok non c’entra nulla con la tregenda della Dacia Arena ma che bello era?

3 cose che invece mi hanno fatto venire voglia di utilizzare il televisore come batticarne:

1) “sveglia sveglia” urlato dopo 20 minuti. Lasciare il gioco in mano agli avversari è come mettere il coltello dalla parte del manico del tuo nemico: o sei agilissimo e sai schivare i colpi o sei morto. La Juve era (ERA) bravissima a difendersi. 1-0 e motore al minimo. È cambiata la Juve, è cambiato il calcio in Italia, sono cambiate le squadre avversarie.

“Anche se sono passati 10 anni non è cambiato niente” “E’ cambiato tutto: sono cambiato io, è cambiato lui, è cambiato quello là probabilmente… l’unica cosa che non è cambiata sei tu che sei rimasto il solito coglione!”

2) Questo Szczesny. Non è più il tempo di rimpiangere opportunità di mercato sfumate a causa di pessime spese passate, il presente ci vede con in porta un numero 1 loffio, poco concentrato, poco sicuro, mai veramente sul pezzo. Il pareggio non è solo colpa sua, ma regalare 2 gol agli avversari non fa parte dei doveri contrattuali e corrisponde al quantitativo di bonus totali che il portiere della Juve ha in 1 anno. Da recuperare.

Allegri: “Szczesny? È un bravissimo portiere, ma deve capire quando la palla si deve buttare via” Szczenzy ha 31 anni.

3) Morata: va bene che è il 22 agosto, ma sembrava quello svagato dell’anno scorso.