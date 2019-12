PARTITABUS / Juve-Udinese 3-1: Tridente avvelenato

Dopo lo schiaffo romano mai come stavolta avremmo voluto che il calcio fosse un videogioco, per disputare subito la partita successiva. Passato il brodino tedesco di CL, il campionato era il vero primo piatto che attendevamo.

Sarri schiera la squadra col dogma della difesa a 4, il centrocampo a 3 franco-uruguagio con Bentancur al centro e udite udite il tridente, un argomento che ha fatto discutere quasi come il trailer di Zalone: acclamato da tanti come la svolta per la Juve sarriana e, di contro, presentato da molti altri come una perversione manco fosse il sesso ascellare.

L’Udinese invece si presenta vestita di rosso, con giocatori dai nomi che sarebbero perfetti per Il Trono di Spade e uno stormo di piccioni a presidiare l’area di rigore.

Per una volta la Juventus decide che 90 minuti sono troppi e sistema le cose subito: Dybala trequartista nomina il territorio a metà tra il centrocampo e l’area friulana suo quartier generale e partendo da lì dirige le operazioni, quando serve dribbla pure i piccioni. Al tramonto dell’anno di grazia 2019 scopriamo che Ronaldo (quello falso) lanciato a rete per vie centrali ha una discreta mira, buono a sapersi.

Di Higuain invece è difficile dire qualcosa che già non si sappia, dialoga alla perfezione con gli altri 2 e non si fa problemi a fare un passo indietro come Brian May in Under Pressure.

Demiral prova a far fuori Buffon colpendolo sulla spalla dolorante per l’artrite. A proposito del turco: ottima prova, di carattere e attenzione ma a volte sembra di giocare una partita a PES col joypad difettoso e il tasto della scivolata incantato.

La partita si trascina per altri 45′ fino al gol della bandiera friulana che manda in malora il clean sheet odierno e lascia Sarri in preda alle bestemmie.

A noi rimangono alcune considerazioni: