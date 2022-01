Pari a reti bianche e senza squilli tra Milan e Juve

Reti inviolate e pari senza squilli tra Milan e Juventus nel posticipo della 23esima giornata di campionato. I rossoneri in campo con Maignan, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Krunic, Messias, Diaz, Leao, Ibrahimovic. La Juve risponde con Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, Dybala, McKennie; Morata.

Primo tempo con pochi squilli, squadre bloccate e diversi cartellini gialli: il primo è Locatelli per fallo su Tonali e a seguire Leao per trattenuta su Cuadrado. Al 13’ occasione per la Juve in campo aperto, con Cuadrado che dalla destra si accentra fuori area in uno contro uno con Romagnoli: va al tiro, ma il rasoterra finisce largo di poco oltre il palo di destra. Al 20’ palla gol per Leao che in velocità chiude un triangolo con Ibrahimovic e arriva al tiro entrando in area di rigore, ma è centrale e respinge Szczesny.

Al 25’ Dybala soffia palla a Krunic sulla sinistra e si accentra, superando prima Hernandez e poi puntando Romagnoli per andare al tiro, ma il suo mancino finisce alto. Al 28’ infortunio per Ibra che lascia il posto a Giroud. Al 30’ Calabria riceve fuori area e prova a sparare il tiro potente, finisce alto di poco sopra la traversa. Ammonito anche Messias per fallo su Chiellini. Dopo due minuti di recupero, il primo tempo si chiude sullo 0 a 0.

Al 51’ la prima palla gol della ripresa: Alvaro Morata, su gran cross tagliato dalla destra di De Sciglio svetta in area su Kalulu ma di testa è impreciso nella deviazione e non centra lo specchio. Al 56’ Leao prova a guardare la porta, dalla trequarti si libera al tiro contro Locatelli e lo supera in velocità, ma ne esce una conclusione rasoterra non incisiva, bloccata da Szczesny. Al 61’ doppio cambio per il Milan: dentro Bennacer e Saelemaekers, fuori Diaz e Messias.

Al 63’ Hernandez prova la percussione trovando un varco che taglia in verticale la difesa della Juve, palla al piede si invola in area ma la sua conclusione verso la porta non è angolata e para Szczesny. Al 65’ cambi anche per la Juventus: dentro Arthur e Bernardeschi al posto di Locatelli e Cuadrado. Al 74’ ancora un cambio per la Juve, entra Kean al posto di Morata. Al 76’ doppio cambio anche per il Milan: in campo Florenzi e Rebic al posto di Calabria e Leao.

All’85’ cross di Sandro per McKennie che non riesce a colpire bene al centro dell’area e l’azione sfuma. All’89’ Kean ammonito per fallo su Kalulu. Al 90’ fuori Dybala e Bentancur, dentro Kulusevski e Rabiot. Finsce 0 a 0.