Il super pagellone di Casa Juventibus

Di Stefano Maffei

Vi abbiamo seguito da marzo ad oggi ininterrottamente, ci avete fatto commuovere e divertire, abbiamo festeggiato lo scudetto di Luglio e quello del 5 maggio.

Come si usa, ecco le pagelle (perlomeno le mie e di mio figlio Davide)

Katia Nicotra – 8,5 – la vera rivelazione – inizia con alcune uscite che lasciano perplessi, come quando parla di ranking o rivela di tifare per l’Inter in Europa. Poi puntata dopo puntata si impone per competenza, verve, gentilezza (posso fare una domanda?) e fermezza. Grazie alle notizie di calcio mercato che fa passare con nonchalance, si contrappone fino a sostituire Momblano nella trasmissione e in una delle ultime sistema anche Romeo Agresti, bacchettandolo in diretta. Denota un animo severissimo quando concede un 7 alla stagione di Dybala (embè? È un bel voto). Unica pecca, infrange i sogni di Mecca e un po’ anche i nostri per una “storia nata e già finita”. RABIOT

Luca Momblano – 8.5 – nelle trasmissioni a cui partecipa incide con la solita sagacia e allegria. Inizia dispensando notizie di calciomercato, come da contratto, ma si ritira quasi in angolo quando capisce che con Katia Nicotra non si scherza e ripara raccontando gustosi aneddoti sull’inter. Zampini lo incalza, tagliando in diretta a volte alcune supercazzole che gli piace dispensare quando interpellato, e lui non si tira indietro. Porta in trasmissione la sua competenza, anche sulla tattica, spensieratezza e voglia di stupire: ci riuscì con Ronaldo, meno con Guardiola (ovviamente non è stata colpa sua) e vedremo adesso se la percentuale che ha dato di conferma di Sarri sarà azzeccata. ZIDANE

Edo Mecca – 8.5 – colonna portante della trasmissione fin dalla prima puntata. Pasticcia in qualche occasione creando qualche imbarazzo quando paragona Del Piero a Recoba o quando incita la Juve ad acquistare Zapata (ma come detto, Zampini ci ha intravisto un interesse personale nell’avere notizie dalla suddetta Katia) e Freuler, ma quando c’è bisogno di staccare, alleggerire o cambiare argomento, le sue mille strepitose imitazioni raggiungono lo scopo. Inoltre non fa mancare il suo parere in molte occasioni dimostrando competenza, umiltà e passione. Stesso voto della Nicotra, sarà un caso? Un po’ MATUIDI, Un po’ PAULO SOUSA

Romeo Agresti – 7.5 – si vede che può fare molto, conosce l’ambiente e è credibile quando propone le sue notizie. Ma si vede che lo fa un po’ svogliato, quasi come ci facesse un piacere ad essere in onda e non nella amata Ibiza (così dice Zampini). Mezzo voto in più perché una volta era vicino a me allo stadio (almeno sembrava lui) e mezzo in meno perché non me l’ha confermato quando gliel’ho chiesto. VUCINIC

Paolo Rossi – 9 – E’ JTV, è un gobbo vero: stile, argomenti, calma, precisione. PIRLO

Federico Sarica – 9 – ha l’aplomb del giornalista vero qual è, ma ad un certo punto qualcuno nomina il 2006: il lampo che gli esce dagli occhi è adrenalina pura per i tifosi della Juve. Cambia il senso della stagione e della trasmissione con un intervento da standing ovation di cinque minuti filati, che lascia lo spettatore gobbo in apnea, su Ronaldo. Ha un lampadario bianconero. RONALDO

Monica Somma – 9 – l’anima di #casaJuventibus. Ride, si commuove, pende dalle labbra di qualsiasi giocatore della Juve si alterni in trasmissione. Il suo parere è sempre un misto di competenza e di gobbismo. Anche da lei si cerca di leggere tra le righe nelle sue parole, notizie di cui sicuramente è in possesso. Memorabili le sue discussioni con Antonello Angelini sul tema Allegri si, Allegri no. Purtroppo connessione e impegni di lavoro la tolgono spesso dalla trasmissione. Il fatto che sia così bella non è poi così rilevante. FURINO

Iuliano, Montero, Rampulla – 9 – tre calciatori che raccontano lo spogliatoio della Juve con aneddoti divertenti e a volte spiazzanti. Non si parlano quasi mai addosso, come invece succede spesso ad altri. Duettano amabilmente con Moggi e ci fanno divertire e ci fanno capire cos’è stato essere giocatori della Juve. Rivelazioni

Massimo Zampini -10 – come lo scudetto da conquistare a cui sta già pensando. Inizia contando i datteri in un vaso e finisce dopo aver avuto in trasmissione mille ospiti, ognuno importantissimo e rilevante per la storia Juventina. Sempre a suo agio dirige e porta avanti la trasmissione con la solita verve, savoir faire, ironia e competenza. Certe volte ci chiedevamo come avrebbe potuto fare un’ora di trasmissione, con gli argomenti che mancavano durante il lock down, ma alla fine eravamo lì a chiederci perché fosse già finita, dopo un’ora e mezza. Sempre sorridente, a parte con Diaconale a cui riserva un trattamento piuttosto aggressivo, “ma sempre con la massima ironia”, direbbe Elio. Gioca e si diverte raccontando aneddoti, trasferte, rivelando messaggi nelle chat con i suoi amiconi Cruciani, Barbazza, Angelini, Targia, Rocca e ci regala un programma che ci ha reso più leggera la quarantena. Grazie. #inzampiniwetrust. Un po’ TRAPATTONI, un po’ LIPPI e un po’ ALLEGRI

Miglior trasmissione –Veronesi-Montero, ma anche (eheheh!) quella con Veltroni e Neri Marcorè.

la meteora : Alessandrelli